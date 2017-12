Noví Votrelci na obzore

16. máj 2011 o 21:45 Ján Kordoš

Spoločnosť Sega vlastniaca práva na virtuálne podoby tejto značky nám nedávno dodala dielko Aliens vs. Predator od Rebellionu, s ktorým sme spokojní síce boli, nadšené skákanie sa však nekonalo. Aj preto stále vzhliadame k vývojárskemu tímu Gearbox (Brothers in Arms, Borderlands, Duke Nukem Forever), ktorí by podľa posledných informácií priamo od Segy mali stále pracovať i na Aliens: Colonial Marines. O tomto projekte vieme už pomerne dlho, mnohokrát sa uvažovalo o jeho definitívnom zrušení, no nádej stále žije. Sega potvrdila, že momentálne sa nepracuje na žiadnom Aliens vs. Predator projekte, avšak na svetlo verejnosti presiakli informácie o tom, že na hre podľa známej predlohy pracujú aj vývojári z Creative Assembly.

Títo vývojári sú známi skôr strategickými hrami zo série Total War - naposledy to bol nesmierne podarený druhý Shogun. Zatiaľ nepredstavená a nepomenovaná hra z prostredia Alien (nie Aliens!) by mala byť odlišná od doterajšej produkcie titulov z tohto sveta. Inšpiráciu čerpali tvorcovia z hier Red Dead Redemption a Batman: Arkham Asylum. Zatiaľ sa ešte ani nevie, do akého herného žánru by mal byť tento nový projekt zaradený.

Prototyp pripravili v Creative Assembly behom niekoľkých týždňov a Sega s ním nadšene súhlasila. V Creative Assembly majú skúsenosti i s inými hrami, než historickými stratégiami. Konzolové akcie Spartan: Total Warrior a Viking: Battle for Asgard však dostatočne nezaujali hernú obec a dobre si neviedol ani strategický Stormrise. Nechajme sa teda prekvapiť, čo na nás Creative Assembly vytiahnu. Isté je, že na tohtoročnej výstave E3 2011, ktorá sa bude konať v júni, sa neobjavia žiadne zábery z hrania.

Vývojári chcú priniesť titul, ktorý bude ľahko pochopiteľný a zrozumiteľný pre väčšinu hráčov. Či pôjde o stratégiu s menším počtom jednotiek alebo third person akčnú hru v otvorenom svete, zatiaľ nebudeme hádať, možností je neúrekom, len ich treba využiť.

Zdroj: VG24/7