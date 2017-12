Herná spoločnosť UbiSoft v strate, budúcnosť vidí v úspešných sériách

16. máj 2011 o 14:10 Ján Kordoš

Hoci sa UbiSoft ocitol v červených číslach "len" so stratou 52,1 mil. €, už teraz pripravuje špeciálny plán na uzdravenie, aby sa spoločnosť vyhla prípadným ďalším nepríjemnostiam. Do mínusu sa UbiSoft dostal napriek zvýšeným tržbám z predaja hier, ktorá stúpla na 1,039 mld. € - čo je o 19% viac než za fiškálny rok 2010.

Dokazuje to náročnosť vývoja veľkých AAA projektov, ktorý trvá i niekoľko rokov a pracujú na ňom stovky zamestnancov. Aj preto padlo rozhodnutie ukončiť vývoj niektorých menej perspektívnych projektov, ktoré by neboli schopné generovať zisk či aspoň zaplatiť výdaje spojené s ich vývojom. Najprv sa mnohí hráči domnievali, že červenú dostali očakávané, no zatiaľ bližšie nepredstavené projekty ako Beyond Good and Evil 2 či I Am Alive, no UbiSoft všetkých neskôr ubezpečil, že práce boli pozastavené iba na tituloch, ktoré ešte neboli oznámené.

Zároveň bude prepustených 30 až 40 zamestnancov z pobočiek UbiSoftu. Taktiež bol posunutý dátum vydania akčnej hry Ghost Recon: Future Soldier z konca tohto roku - kedy sa objaví tvrdá konkurencia v podobe Call of Duty: Modern Warfare 3 a Battlefield 3 - na posledný kvartál fiškálneho roku 2012 (január 2012 - marec 2012). Nie je preto veľkým prekvapením, že sa UbiSoft začne zameriavať podobne ako väčšina veľkých spoločností na osvedčené značky a tituly, ktoré majú väčší potenciál predajnosti. Aj to je dôvodom, prečo sa UbiSoft rozhodol ďalej výraznejšie podporovať svoje značky pre handheld 3DS či pohybové hry pre Kinect.

Úspechom je predajnosť série Just Dance, ktorá sa dostala už cez 10 miliónov kusov hier celej série, vynikajúco sa darí i priemernému Michael Jacksons The Experience s tromi miliónmi predaných kusov. Assassin’s Creed Brotherhood, ktorému sa k poslednému marcovému dňu podarilo prekonať hranicu 7,2 mil. predaných kusov, napokon nedopadol tak ako v UbiSofte predpokladali, keďže predošlý diel atakoval hranicu 9 miliónov predaných kusov. Napriek patrí séria Assassin’s Creed medzi najúspešnejšie a už tento rok sa objaví Assassin’s Creed Revelations, ktorý patrí medzi najočakávanejšie hry tohto roku, ktoré budú patriť zároveň i medzi najpredávanejšie.

Ubisoft taktiež priniesol niekoľko zaujímavých informácií, ktoré vám ponúkame prehľadne zosumarizované. Je vidieť, že medzi predávané projekty nemusia rozhodne patriť tie, ktoré obľubujú náročnejší hráči.

Najúspešnejšie značky UbiSoftu (v zátvorke je uvedený približný počet predaných kusov celej série)

The Rayman / Raving Rabbids: 31 miliónov predaných kusov

Assassin's Creed: 29 mil.

Petz: 23 mil.

Rainbow Six: 23 mil.

Splinter Cell: 22 mil.

Ghost Recon: 18 mil.

Prince of Persia: 17 mil.

Driver: 15 mil.

Just Dance: 10 mil.

The Settlers: 8 mil.

Brothers in Arms: 7 mil.

Far Cry: 7 mil.

Anno: 5 mil.

Your Shape: 2 mil.

Percentuálne zastúpenie predaných kusov pre všetky platformy za posledný kvartál fiškálneho roku 2011

Nintendo DS – 5 percent

Nintendo 3DS - 20 percent

PC – 17 percent

PS3 – 7 percent

PSP – 2 percent

Wii – 37 percent

XBOX 360 – 9 percent

iné – 3 percent

