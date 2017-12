Endeavour odletel naposledy

Šestica kozmonautov vezie na vesmírnu stanicu ISS najdrahší prístroj v histórii. Na palube má aj českého Krtka.

16. máj 2011 o 9:33 Tomáš Prokopčák

„Go, go, go," zaznievalo v pondelok v Kennedyho vesmírnom stredisku. Časomiera ukazovala deväť minút do štartu raketoplánu Endeavour a už bolo jasné, že tentoraz vesmírna loď poletí.

Bezpečnostné a ochranné prvky sa pomaly odsúvali, objavil sa biely dym a za burácania supersilných motorov začal americký raketoplán stúpať k oblohe.

Spočiatku pomaly a lenivo, no zrýchľoval. Na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS vezie nielen fyzikálny prístroj na hľadanie záhadnej antihmoty, ale aj českého maskota, rozprávkového Krtka.

Zázračné zotavenie

Príbeh poslednej cesty Endeavouru sa mal rozprávať pred viac ako dvoma týždňami. Pôvodný štart naplánoval Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) na 29. apríla, no tesne pred odletom narazil na problém.

Raketoplán už stál na rampe, blížili sa k nemu astronauti a medzi floridskými hosťami zvedavými na štart stál aj americký prezident Barack Obama.

Napriek tomu inžinieri NASA misiu zastavili. Výmena ohrievania jednej z napájacích jednotiek trvala dva týždne a ukázala, že napriek fanatickému testovaniu a miliónom dolárov, ktoré každý štart raketoplánov stojí, môže technika zlyhať.

V prípade posledného letu Endeavouru sa však nehovorí o súčiastkach, ale najmä o symboloch. Dvadsiata piata misia raketoplánu nie je totiž zaujímavá iba pre fyzikov a nadšencov do kozmonautiky, ale aj pre fanúšikov romantických príbehov.

Misii velí Mark E. Kelly, jeden z najskúsenejších amerických astronautov. Je zároveň manželom demokratickej kongresmanky Gabrielle Giffordsovej, ktorú sa v januári pokúsili zavraždiť počas prejavu v Tucsone.

Kelly následne namiesto výcviku trávil dni v nemocnici, kde sa staral o manželku. Keď sa podľa lekárov začala až zázračne zotavovať, po porade s rodinou sa bývalý bojový a testovací pilot vrátil k posádke.

„Je v DNA našej krajiny dosiahnuť hviezdy a skúmať ich. Nesmieme prestať," odkázal tak pred štartom riadiacemu stredisku.

Dve miliardy za AMS

Do kozmu sa v rámci misie pozrie aj český Krtek. Žena astronauta Andrewa Feustela má český pôvod.

Šesťčlenná posádka však na ISS odnesie najmä spektrometer AMS-02, dosiaľ najdrahší vedecký experiment, aký sa kedy na kozmickú stanicu dostal.

Jeho vývoj stál takmer dve miliardy dolárov a vedcom má pomôcť pri hľadaní tajomnej antihmoty či tmavej hmoty.

Posledný však bude nielen samotný let raketoplánu, ale aj voľný výstup astronautov do kozmu. NASA plánuje už iba jedinú misiu raketoplánov – let stroja Atlantis – a jeho posádka sa na známy „spacewalk" pravdepodobne už nevyberie.