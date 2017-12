Myš od HP sa pripája cez WiFi

Má päť programovateľných tlačidiel, rolovacie koliesko a je navrhnutá tak, aby jej batérie vydržali počas deviatich mesiacov používania. Firma HP uviedla na trh myš, ktorá využíva pre pripojenie k počítaču WiFi rozhranie.

16. máj 2011 o 9:26 Milan Gigel

Doterajšie myši sa spoliehali na bezdrôtové USB komunikátory kompaktných rozmerov pracujúce v 2.4 GHz pásme, alebo bluetooth modul zabudovaný v notebooku. Nové riešenie má zbaviť používateľov starostí s výmenou batérií a odbremeniť notebook od spotreby bluetooth modulu.

Výrobca pýta za novinku 49 dolárov. Informoval o tom server twice.com

So štandardizáciou bezdrôtových rozhraní pre klávesnice a myši sa výrobcovia neponáhľajú. Každý z nich využíva vlastný komunikačný protokol a miniatúrny USB modul, ktorý po zasunutí do notebooku neprekáža.

Všetko by sa však mohlo zmeniť, ak by sa obsluha bezdrôtových periférií stala súčasťou čipsetov nových počítačov a notebookov, podobne ako PS/2 či USB v minulosti. Zaistili by nielen kompatibilitu a jednoduchosť pripojenia, ale aj bezpečnosť prenášaných dát. Zdá sa však, že vôľa výrobcov chýba.