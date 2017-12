Bublina okolo sociálnych hier z Facebooku čoskoro praskne

14. máj 2011 o 10:00 Ján Kordoš

Najviac sa na tomto boome podarilo získať spoločnosti Zynga. Jej expanzia (skupovanie nových vývojárskych tímov, obrovské zisky) prekonáva i vydavateľov veľkých hier, ktorí sa často buď topia v stratách alebo ich profit nie je až tak závratný. Aj preto sa mnoho spoločností začína orientovať i na trh s mobilnými a sociálnymi hrami.

Denis Dyack zo Silicon Knights (Too Human) si však myslí, že bublina okolo sociálnych hier čoskoro praskne. Trend agresívneho napredovania podľa neho výrazne škodí tradičnému hernému priemyslu a myslí si, že o nejaký čas sa pravdepodobne všetko zmení a sociálne hry dopadnú tvrdo na zem. Celá ekonomika a finančné princípy sociálnych hier sú podľa neho divné a nikto v podstate netuší, čo stojí alebo naopak nestojí za úspech konkrétnej hry, keď sa všetky na seba v základných princípoch podobajú.

Dyack si vyskúšal aj FarmVille a prezradil, že to jednoducho nie je jeho šálka kávy. Netvrdí, že by to bola zlá hra, avšak on ju nepovažuje vôbec za zábavnú. Sociálne hry podľa neho nemajú vhodný pomer času, ktorý s nimi strávite a kvality, ktorú ponúkajú. Porovnávať sociálne hry a "veľké" hry je mierne pritiahnuté za vlasy a rozhodne ich nemôžeme hádzať do jedného vreca. Najrozumnejšie pre náročnejších hráčov zrejme bude nutnosť uznať fakt, že sociálne hry existujú a profitujú. Navyše môžu prilákať k skutočným hrám nových ľudí, ktorí budú chcieť skúsiť niečo zložitejšie.

Zdroj: VG24/7