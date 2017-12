Google spustil hudobnú službu bez dohody s vydavateľstvami

Spoločnosť Google, podobne ako portál Amazon.com, spustila internetovú hudobnú úschovňu, vďaka ktorej používatelia internetu budú môcť uskladniť svoju hudbu a dostať sa k nej z akéhokoľvek miesta na zemi.

16. máj 2011 o 9:50 SITA

Rovnako ako v prípade prehrávača Amazon Cloud Drive spusteného v marci, Google spustil svoju hudobnú službu bez predchádzajúcej dohody s veľkými hudobnými vydavateľstvami. Spravil tak po mesiacoch bezvýsledných rokovaní.

Spoločnosť spustila minulý týždeň službu Music Beta by Google ukážkou demoverzie na vývojárskej konferencii v San Franciscu. Používateľom umožní uložiť na internete až 20-tisíc skladieb, ktoré si budú môcť zatriediť do kategórií a následne vypočuť v prehrávači. Služba Music Beta by Google bude dočasne bezplatná pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú v Spojených štátoch.

Google pracuje na hudobnej službe pre svoj mobilný operačný systém Android v snahe konkurovať portálu iTunes. Music Beta by Google predstavil v čase, keď jeho internetový portál YouTube zdvojnásobil zoznam filmov, ktoré si ľudia môžu požičať prostredníctvom internetu.