Aký bude svet bez počítačov a Portugalska? Päť najlepších videí týždňa

Chcete počítač bez programov? A svet bez Portugalska alebo bez šoférovania? Pozrite si najobľúbenejšie videá týždňa, ktoré zabávali sociálne siete.

14. máj 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Počítač bez počítača

Predstavte si notebook, ktorý nie je notebook. Len tak na prvý pohľad vyzerá, no nemá žiadne programy, ani antivírusovú ochranu, dokonca ani Windows (vďakabohu). Jednoducho, všetko je na webe. Či to prinesie revolúciu do sveta počítačov i spôsobu, ako s nimi pracujeme, ešte nevieme. Ale tá reklama je taká zlatá.

video //www.youtube.com/embed/TVqe8ieqz10

Ako to mal Barack povedať

Vraj to bol jeden z najťažších okamihov Obamovho života. Možno, aj keď my dávame prednosť tejto verzii.

video //www.youtube.com/embed/xlOIy6QEbes

Bin Ládin a more

Ešte raz Usáma. Vedeli ste, že s tým pohrebom do vody podľa islamských tradícií to zase až také jednoduché nebolo? A pritom stačilo tak málo, napríklad dodržiavať bezpečnostné pravidlá.

video //www.youtube.com/embed/mfF1vkMQ0h0

Portugalsko v kocke

Fíni vraj Portugalsku nepomôžu. Také boli prvé správy, keď sa hovorilo o finančnej pomoci tejto západoeurópskej krajine. Preto sa Portugalsko rozhodlo (pravým) Fínom pripomenúť, čo všetko svetu dalo. A najmä, čo dalo Fínsku.

video //www.youtube.com/embed/XXw5fMIYGqg

Futurosvet

Možno sa aj my dožijeme sveta, v ktorom budú človeka obskakovať stroje. Teda, budú ho obskakovať podstatne viac ako dnes. Ale niektoré veci vraj stroje robiť nenecháme, napríklad šoférovať silné autá. Nevieme ako tam v Spojených štátoch, ale my by sme pri pohľade na naše cesty dali radšej prednosť robotom.