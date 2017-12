Obedná pauza: Roads of Rome

20. dec 2011 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

"Všetky cesty vedú do Ríma" - ale zamysleli ste sa už nad tým, ako sa tam dostali? V hre Roads of Rome sa to nielenže dozviete, na ich výstavbe sa sami budete podieľať. Nie je to zďaleka také jednoduché, ako si myslíte - potrebujete pracovníkov, tí musia jesť, potravu vie zabezpečiť iba farma, na jej vybudovanie je nutné mať drevo, spracovanie dreva chce pílu, k samotnej ceste zase potrebujete kamene z kameňolomu, a tak ďalej. Ak máte radi budovateľské stratégie, dnes si prídete na svoje.

Ovládanie:

Myš.

