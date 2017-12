Obedná pauza: That Hero Guy From Our Logo

V logu vývojárov hier Hero Interactive pózuje chlapík s oranžovým plášťom. Právom sa vynára otázka: čo je zač?

25. júl 2012 o 11:20 Ťahaj.SME.sk

Písmo: A - | A + 0 0 S radosťou vám oznamujeme, že v hre That Hero Guy From Our Logo sa odhalí rúško tajomstva. Úlohou nášho hrdinu je ochrániť mesto pred padajúcimi meteoritmi. Rad-radom ich pochytajte a šmarte ich späť do vesmíru, alebo aspoň nabok - hlavne preč od mesta. Ovládanie:

Myš.