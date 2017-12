Obedná pauza: Go Go Gummo

14. mar 2012 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Ak by ste na rozžutú ružovú žuvačku z akejsi záhadnej pohnútky natiahli malé červené gate, vyzerala by presne ako náš dnešný hrdina. Byť z gumy má svoje výhody - ste elastický, môžete sa premeniť na gumenú loptičku a skotúľať sa z kopca, nafúkať sa ako balón a vzlietnuť, alebo vystreliť zo zápästia gumené liany a zachytit sa nimi o lepkavé povrchy. V hre Go Go Gummo bude potrebné využiť všetky tieto schopnosti, aby ste úspešne zvládli prekážky.

Ovládanie:

Klávesnica + myš.

