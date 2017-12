Obedná pauza: vyhoďte ich do luftu

Kto by mal srdce vyhodiť do vzduchu tieto zlaté, chlpaté stvorenia? No predsa vy! Je to totiž cieľom hry Blow Things Up 2.

17. máj 2011 o 11:30

Umiestnite bomby tak, aby po stlačení klávesu Space všetky zlé stvorenia odleteli z obrazovky. Pozor, sú medzi nimi aj dobré - tie musia prežiť! Ovládanie:

Myš + Space. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu Zlatko.Papucsek@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.