Nový Alan Wake oznámený

12. máj 2011 o 10:15 Ján Kordoš

Pre tých, ktorí sa chcú skôr nechať opájať zápletkou a atmosférou, než samotnou akciou, však hra patrila medzi to najlepšie z minulého roku. Hre aspoň čiastočne pomohlo vydanie dvoch DLC expanzií: The Signal a The Writer. O serióznom pokračovaní (Alan Wake 2) zatiaľ nepadlo ani slovo a mnohí v neho ani nedúfajú. Aj preto pôsobí správa z Remedy o ďalšm Wake-ovi prekvapujúco.

Oskari Hakkinen z vývojárskeho tímu ale upozorňuje všetkých fanúšikov, že rozhodne nejde o druhý diel a taktiež ani DLC prídavok. Zatiaľ neboli oznámené ani platformy, na ktoré sa hra objaví (je teda pravdepodobné, že sa hry dočkáme i na PC) alebo presný dátum vydania (predpokladá sa, že hra vyjde koncom tohto roku). Hakkinen všetkých hráčov ubezpečil, že si titul užijú ako verní fanúšikovia jednotky, tak aj úplní nováčikovia, ktorí o Alana Wakea zatiaľ nezakopli.

Možno sa dočkáme inej hrateľnej osoby, s ktorou budeme sledovať Alanov príbeh. Možností sa ponúka hneď niekoľko. Remedy už teraz hľadajú nových zamestnancov na zatiaľ nešpecifikovaný "AAA projekt pre X360" a taktiež programátorov so skúsenosťami s Kinectom. Je teda pravdepodobné, že bude ovládanie prispôsobené i tejto technológií. Rozhodne však dúfame, že sa z Alana Wakea nestane infantilná minihra, ale si zachová svoju depresívnu atmosféru plnú temnoty.

Zdroj: VG24/7