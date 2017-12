MotorStorm: Apocalypse - rýchla katastrofa

Vývojári z Evolution Studios to so žánrom pretekárskych hier jednoducho vie. Ako dvorní tvorcovia pre platformu Playstation si vybudovali slušné renomé, no akoby zabudli na to, že veľa dobrého predsa len škodí.

11. máj 2011 o 15:30 Ján Kordoš

Séria MotorStorm, ktorá stála pri zrode Playstation 3 a zaradila sa k najlepším launchovým hrám tejto platformy, sa dočkala už tretieho (ak nerátame Arctic Edge pre PSP a PS2) dielu. Dokáže MotorStorm: Apocalypse po dvoch kladne prijatých a adrenalínových pokusoch zaujať?

Ono sa na prvý pohľad zdá, že určite áno. Systém pretekania v MotorStorme je jednoduchý: máme tu trať, šestnásť pretekárov a víťazom môže byť len jeden. Klasický princíp pretekov. Teda až na to, že pri štarte vedľa seba stáli motorky, motocykle, buginy, osobné vozidlá, dodávky, ťahače a podobne. Pestrá zmes štartového poľa nebola samoúčelná. Odlišné vlastnosti jednotlivých strojov zaručovali pre každého rovnakú šancu, len bolo treba využiť presne to, v čom dané vozidlo vyniká. MotorStorm: Apocalypse na tomto postupe nič nemení. To, že fungoval minule na tropickom ostrove a po prvýkrát i v zaprášenom prostredí, nikomu neberieme a my sme sa bavili taktiež. Apokalypsou postihnuté veľkomesto je taktiež lákavou možnosťou. Lenže ono to proste už nefunguje.



MotorStorm: Apocalypse sa nápadne podobá na Split/Second: Velocity. Arkádové preteky plné výbuchov s rýchlou hrateľnosťou a demolujúcim sa prostredím vpredu i vzadu mali potrebnú dávku adrenalínu, takže sme často vyberali zákrutou i sami na stoličkách pred obrazovkami. Presne toto v MotorStorm: Apocalypse nefunguje. Hra už rozhodne neohúri technickým spracovaním, dokonca by sme si dovolili tvrdiť, že oproti predchodcom vyzerá horšie. Grafické spracovanie v prípade MotorStormu je dôležité, pretože práve úžasná vizuálna stránka dokázala pritiahnuť k inak prostým pretekom. Apokalyptický scenár nie je zlý, avšak akoby sa stratil festivalový duch súťažiacich jazdcov. Tentoraz tu máme dokonca i príbeh: drsní pretekári si v katastrofou postihnutej metropole užívajú drsné preteky. Že je zápletka prednášaná komixovým štýlom ešte prežijeme, ide o zaujímavý pokus. Ale to, že sme už pri treťom videu podozrivo zatvárali oči a prebrali sa až na výzvu stlačenia akéhokoľvek tlačidla pre pokračovanie, už o niečom svedčí. Samotné rozprávanie preto postavíme do slepej uličky, pretože je zúfalo nudné.

To najdôležitejšie sa odohráva samozrejme na samotnej trati. Vynecháme ponuky v menu, veď to všetci veľmi dobre poznáte (Festival, Wrecreation, multiplayer...). Hneď prvou a výraznou zmenou je podstatne viac obmedzené prostredie, v ktorom sa musíte držať. Hoci tu nájdete mnoho obrovských priestranstiev, meniace sa okolie vás často núti ísť akoby tunelom a pravidelne sa vyhýbať prekážkam. Často sa tak samotné jazdenie zvrhne skôr na vyhýbanie sa prekážkam na trati a hľadanie čo na najvhodnejšej trasy. Na ostatných jazdcov takmer i zabudnete a buď ani nepostrehnete, že niekam nabúrali alebo ste ich predbehli, či sa im radšej vyhnete. Aby to nebolo málo, grafika je rýchla (čo berieme ako klad), takže sa všetko okolo vás mihá ako o dušu. A tým pádom nestíhate takmer nič poriadne vnímať. Ďalšou boliestkou, na ktorú natrafíte po niekoľkých odjazdených tratiach, je neprehľadnosť. Okolo vás sa totiž prostredie pravidelne mení a upravuje tak samotná trať. Kopec výbuchov, padajúcich budov či predmetov, ktoré vám skrížia cestu, prepadnutý most... neustále sa tu niečo deje. To je paradoxne aj záporom.

V Split/Second: Velocity sme tieto akcie vyvolávali my alebo iní súperi na trati. Tu sa dejú automaticky a v tak veľkej miere, že neprehľadnosť dosahuje maximum. Niekedy ani len netušíte, čo sa to vlastne stalo, kde čo vybuchlo, kam máte ísť (hoci sa na vybraných miestach vyskytujú žltočierne tabule so šípkami). Celé dokopy to vytvára neprehľadné a často frustrujúce pretekanie – alebo skôr obavy z toho, aby ste už nikam preboha nenabúrali, takže sa sústredíte len na to. Napríklad také jazdenie po spadnutých mrakodrapoch: znie to veľmi zaujímavo a zábavne, veď skáčete po strechách, niekedy si to skrátite priamo cez niektorú miestnosť výškovej budovy... ale to musíte dokonale poznať trať a všetko vám musí vyjsť. Ono to je s MotorStorm: Apocalypse totiž často tak, že môžete trať odjazdiť s dvomi-tromi chybami a skončíte na piatej pozícii a pokojne môžete vybuchnúť aj desaťkrát a s prehľadom zvíťazíte. Umelá inteligencia ako taká je výrazne agresívna, často až zbytočne a navyše je catch-up systém, kedy protivníkom neujdete na veľkú vzdialenosť, príliš umelý, pri konfrontácii s rovnakým typom vozidla sa otočíte vždy vy a nie súper... príkladov by sa dalo nájsť mnoho, všetky len zbytočne frustrujú.

Mohlo by sa zdať, že hranie MotorStorm: Apocalypse je tým pádom čistým zúfalstvom. Až tak zlé to nie je, no po celý čas vo vás bude po dramatických a zábavných scénach ubíjať návrat spomínaných nedostatkov. Je príjemné sledovať meniace sa prostredie, rýchlosť, ale aby sa tak stalo, budete si to musieť vytrpieť. Nutnosťou je poctivo naučená trať a povestný kus šťastia. Chvalabohu MotorStorm: Apocalypse nestratil nič zo svojej adrenalínovosti, jazda je to rýchla, priam zúrivo besná. Obrovský rozdiel medzi jednotlivými vozidlami vás prinúti jazdiť vždy trochu inak. Lenže arkádové jazdenie musí byť neustále plynulé – čo pri spomalených záberoch z nehôd a neskutočne dlhom loadingu tratí nie vždy funguje. Poteší multiplayer: nielenže zvláda až 16 hráčov v online režime, ale si môžete užívať i štyria v split-screene: hoc prehľadnosť tu dosahuje mizivú kvalitu (alebo je nutné mať TV s "trochu" väčšou uhlopriečkou).

MotorStorm: Apocalypse je len arkáda. Nadpriemerná, plná výbuchov, neskutočne rýchla, rozsiahla a pestrá. Avšak obsahuje aj mnoho chýb, ktoré z akčného jazdenia robia najslabší diel série. Dá sa kritizovať i minimum noviniek, ktoré by si hra viditeľne zaslúžila. Takto dostávame známu porciu arkádových pretekov v odlišnom (a žiaľ nie vždy funkčnom) prostredí, ktoré si vás udrží na hodinku, maximálne dve denne. Či je to chyba samotného herného žánru alebo hry, už musíte posúdiť vy. MotorStorm: Apocalypse nám tak či tak v mnohom nesadlo, hoc kvality hre nemožno uprieť.