Zaujímavé linky na tento víkend

2. jún 2001 o 0:54 (msp)









S blížiacim sa letom mnohí iste uvažujú ako strávia tohtoročnú dovolenku. Inšpiráciu možno nájdete na adrese www.korab.cz/gorgo/norek . Je tu záznam z expedície Norek 2000 – je to cesta do Nórska autostopom a jej účastník vám vyrozpráva a poukazuje, čo všetko zažil. Napísal denník a doplnil ho o album fotografií tejto krajiny.



Za adresou http://bohemianet.com sa skrýva portál, ktorý vám prezradí všetko o čo najväčšom počte českých miest. Sú rozdelené podľa krajov. Ku každému mestu sú priradené fotografie historických alebo inak zaujímavých častí.



Teleshoppingové spoty ponúkajú divákom rôzne druhy cvičení a zaručene dobré prístroje na cvičenie, s korými všetci schudnú. Stačí si len objednať. Keby to bolo také jednoduché! Jedno z cvičení, ktoré sa snaží o priazeň divákov je tae-bo. Na internete mu je venovaná stránka www.tae-bo.mysteria.cz.



Máte radi staré fotografie? Pozrite si americkú históriu vo fotografiách. Samozrejme, že nie celú, veď vynález fotoaparátu je mladší než Spojené štáty americké. Je tu vyobrazených len sto rokov z nej. www.nara.gov/exhall/picturing_the_century (anglicky) .



Čas je to, čo niekomu chýba najviac. Náruživí zberatelia rôznych vecí, zdá sa, majú čas na všeličo. Ich život plynie akosi pomalšie. Keby sa dal čas zbierať! Na adrese www.nelson-atkins.org/tempusfugit (anglicky) nájdete výstavu Nelson – Atkinsonového múzea venovanú plynutiu času.

Pre milovníkov čokolády sú tu stránky na adrese www.chocolate.com (anglicky). Je tu všetko o tejto najmä deťmi obľúbenej sladkosti. Celá stránka je príjemne prepojená s fotografiami rôznych čokolád a pri pohľade sa budú slinky zbiehať aj dospelým.



Slovensko nemá more, no to neprekáže nikomu kto má rád plachtenie plachetnice. More informácií o tomto športe a pre niekoho i oddychovej aktivite je na www.sany.sk.

Východné kultúry sú bohaté na množstvo tradícií. Stále je veľa ľudí, ktorí sa snažia, aby tradície z ich bežného života nezmizli. Niekedy sa stáva, že východné tradície preberá naša od nich západná spoločnosť. Východ je bohatí aj na bojové umenia. O jednom z nich, ktoré sa nazýva Escrima je stránka www.sbzu.host.sk.