Sony otvorí televízory reklamám z internetu

Reklamy budeme na televíznych obrazovkách vídať častejšie. Nebudú súčasťou televízneho vysielania ale reklamných systémov, ktoré do televízorov stúpia cez internetové prípojky.

11. máj 2011 o 10:25 Milan Gigel

Sony oznámila spoluprácu s firmou Rovi, ktorej cieľom je preskúmať možnosti platformy Smart TV v televíznych prijímačoch Bravia. Tie by mohli otvoriť cestu k novému inzertnému trhu, ktorý by okorenil interaktívne služby ponúkane v televíznych prijímačoch.

Po mobilných telefónoch by šlo o ďalší trh, ktorý by mohol výrazne rozšíriť digitálny reklamný priestor. A ten by nasypal peniaze nielen do pokladníc reklamných agentúr a sietí, ale aj výrobcom spotrebnej elektroniky.

Informoval o tom server twice.com.