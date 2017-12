Google predáva filmy cez Android Market

Nová filmová videopožičovňa bude dostupná nielen prostredníctvom YouTube na počítačoch, ale aj cez Android Market v mobilných zariadeniach. Google včera odštartoval ponuku filmových titulov.

11. máj 2011 o 10:10 Milan Gigel

Nová filmová videopožičovňa bude dostupná nielen prostredníctvom YouTube na počítačoch, ale aj cez Android Market v mobilných zariadeniach. Google včera odštartoval ponuku filmových titulov.

Ceny sa pohybujú v rozsahu od 1,99 do 4,99 dolára a digitálna licencia umožňuje ich jednorazové prehratie v 30-dennej lehote od kúpy. Filmový titul však treba kompletne dopozerať v priebehu 24 hodín po jeho prvom spustení.

Licencia je na ostatné platformy neprenosná, takže zakúpené tituly možno sledovať iba na zariadení so systémom Androdi 2.2 a vyššie. Ponuka je zatiaľ dostupná iba pre trh v USA, postupne by sa však mohla rozšíriť aj do ostatných krajín.

Správu priniesol server gadgetell.com