Komu uveríme, že bin Ládin je mŕtvy a komu nie

Čo nám môže povedať smrť bin Ládina o tom, ako internet mení spôsob šírenia správ.

11. máj 2011 o 0:00 Ondrej Podstupka

Sociálne siete dokážu šíriť kľúčové informácie rýchlejšie ako tradičné médiá. Rovnako rýchlo sa však šíria aj výmysly.

BRATISLAVA. „Tuší niekto, prečo bude Obama rečniť o pol jedenástej večer? Buď povie, že po A Kaddáfí sa vzdal, alebo po B, že bin Ládin je mŕtvy. To sú moje odhady. Tipujem skôr A ako B.

Michale Cohen, ktorý v deň oznámenia smrti Usámu bin Ládina špekuloval na sieti Twitter, čo asi vyhlási americký prezident v televízii v takom nezvyčajnom čase, bol jedným z prvých, čo špekulovali správne.

Kým televízne obrazovky v amerických domácnostiach obsadil Barack Obama, boli už používatelia druhej najväčšej sociálnej siete presvedčení, že správou dňa bude smrť bin Ládina.

Len na základe odhadov, úvah, poloprávd a nepotvrdených informácií sa dodebatovali až k informácii, na ktorú ostatní čakali pred televíznou obrazovkou.

Na to, ako je možné, že sociálna sieť predbieha tradičné médiá, sa pozorne pozrela spoločnosť Social Flow. Prezrela 15 miliónov konverzácií na Twitteri a vydala štúdiu, ktorá sa pokúša odhaliť kľúčové momenty šírenia správ.

Kto je Speechboy71

Michael Cohen s prezývkou Speechboy71 bol síce jeden z prvých, komu napadlo, že pôjde o bin Ládina, ale to bolo málo. Na to, aby jeho úvahy videli tisícky očí, mu podľa Social Flow chýbal presvedčivý tón a angažovanie svojich známych na Twitteri do ďalších úvah a hypotéz.

Statusov na Twitteri, podobných tomu Cohenovmu, napokon nebolo málo. Od trištvrte na desať večer, keď správa o Obamovom vystúpení dorazila na Twitter, rozoberali tému zo všetkých strán tisícky ďalších ľudí.

„Obama oznámi národu, že Bill Ayers je jeho skutočným otcom,” vtipkoval jeden z mnohých. Iní tipovali, že pôjde o nasadenie pozemných jednotiek v Líbyi, alebo zabitie Kaddáfího, ktorému pár dní predtým zabili syna.

Šťastné okolnosti

Poznámku, ktorá bola zlomovou pre nájdenie správneho riešenia, napísal podľa Social Flow Keith Urbahn a znela: „Tak som sa z dôveryhodného zdroja dozvedel, že zabili Usámu bin Ládina. Sakra dobré.“

Keith Urbahn síce býval šéfom sekretariátu amerického exministra obrany a stále pôsobí v Bielom dome, ale nie je žiadnou verejne známou celebritou, ktorá by mala na sociálnej sieti výnimočne silnú pozíciu. No bol to práve jeho príspevok, ktorý naštartoval vlnu záujmu počítajúcu tisícky iných príspevkov a desaťtisíce ľudí. Ako je to možné?

Podľa Social Flow hrajú dôležitú úlohu faktory ako počet známych na sociálnych sieťach, autorita, dôveryhodnosť či presvedčivosť.

No to nie je všetko. K masovému šíreniu informácie či myšlienky musia pomôcť ďalšie okolnosti – ako je načasovanie, alebo dokonca šťastie.

„My ľudia sme stále neuveriteľne iracionálni, stále robíme rozhodnutia na základe intuície či momentálnej nálady,“ vysvetľuje analýza Social Flow.

Čo povedal King

Fakt, že cez sociálne siete sa môže spolu s dôveryhodnou správou šíriť aj výmysel, dokazuje ďalšia správa, ktorá sa šírila po tom, ako Obama oznámil, že bin Ládin je mŕtvy. Televízie priniesli zábery Američanov, ktorí Ládinovu smrť oslavovali na námestiach.

„Budem smútiť nad stratou tisícov životov, ale nebudem sa radovať na smrťou jednotlivca, aj keby bol mojím nepriateľom,” šíril sa v reakcii na oslavy cez sociálne siete citát Martina Luthera Kinga mladšieho.

Problém je, že King tieto slová nikdy nepovedal a väčšina ľudí si ich pravosť neoverila. Slová, ktoré v skutočnosti na svoj Facebook napísala učiteľka Jessica Dovey a pripojila za ne skutočný výňatok z Kingovho prejavu o nenávisti, sa s tým, ako sa šírili cez siete, spojili. Neskôr vypadla časť, ktorú skutočne povedal King, a ostal len nepresný citát, ktorý sa šíril cez sociálne siete ďalej.