Microsoft kupuje Skype

Kúpa Skype je najväčšou akvizíciou v histórii spoločnosti Microsoft.

10. máj 2011 o 9:25 Ondrej Podstupka, Milan Gigel, Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Microsoft kúpil populárny komunikačný nástroj Skype za osem a pol miliardy dolárov. Skype slúži na sprostredkovanie telefónnych rozhovorov prostredníctvom internetu. Službu aktívne využívajú milióny ľudí.

Microsoft oznámil, že kúpi firmu Skype Technologies, ktorá Skype vlastní. Pôjde o najväčšiu akvizíciu v histórii Microsoftu.

O kúpu Skype sa zaujímalo viacero technologických firiem, medzi inými aj Google a podľa niektorých zdrojov aj Facebook. Podľa servera TechCrunch Google, ktorý dal druhú najvyššiu ponuku, chcel Skype kúpiť približne za štyri miliardy dolárov.

Pre Skype vznikne v Microsofte samostatná divízia, ktorú bude riadiť súčasný šéf Skype Tony Bates. Zodpovedať sa bude priamo šéfovi Microsoftu Stevovi Ballmerovi.

Rozšíria služby

Výrobca operačného systému Windows sa kúpou Skype snaží posilniť svoju skupinu online služieb. Skype plánuje začleniť do komunikačných nástrojov Outlook, Lynch, Messanger a aj do služby Xbox LIVE.

Microsoft v poslednom štvrťroku vykázal vysoké tržby aj zisk. Väčšina jeho príjmov pochádza z predaja Windows a kancelárskeho balíka Office.

Internetová divízia Microsoftu dlhodobo stráca peniaze. Firma tiež čelí čoraz väčšiemu tlaku zo strany spoločnosti Apple, ktorá firmu v poslednom štvrťroku predstihla v tržbách aj v ziskovosti.

Tromf pre mobily

Zmena majiteľa síce používateľskú základňu tejto služby nezmení, môže však výrazne zmeniť ekonomiku celého projektu, ktorý nebol vždy v čiernych číslach. Vhodným začlenením do portfólia doplnkových služieb by mohol Skype získať na popularite, a to nielen v počítačoch, ale aj v mobilných zariadeniach.

Predpokladá sa, že spoločnosť Microsoft začlení Skype do svojho operačného systému pre mobilné telefóny. Spolu s dohodou o spolupráci s výrobcom telefónov Nokia by to mohlo pomôcť pretlačiť systém od Microsoftu v ostrej konkurencii telefónov od Apple a Google.

Skype je v súčasnosti dostupný na niekoľkých platformách, medzi ktorými nechýbajú ani nové televízne prijímače vybavené internetovou prípojkou. Tie po rozšírení o webkameru umožňujú pohodlné videotelefonovanie z pohodlia pohovky.