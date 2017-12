Horúce peklo prekvapilo vedcov

Výlet do neviditeľného sveta kvantovej fyziky aj k planétam slnečnej sústavy. Ale aj roboty, ktoré sa naučili jeden pre druhého obetovať. Taký bol tento týždeň vo vede.

9. máj 2011 o 11:27 Tomáš Prokopčák

Čo sme si všimli

Čo robí ľudí ľuďmi? Vedomie je príliš nepostihnuteľné, inteligencia otázna a schopnosť používať nástroje či improvizovať zase nie je vlastná iba nám. Ale čo napríklad taký altruizmus či schopnosť obetovať sa pre ostatných?

Dobre, aj tu by nám mohli byť príkladom napríklad mravce. V prírode je celkom bežné, že sa jedince obetujú pre dobro celku. A najnovšie to dokážu aj roboty, ako ukázali švajčiarski výskumníci.

Pomocou robotov napodobnili evolúciu a ukázali, ako sa dokáže „altruistický gén" presadiť. +Čítajte viac na Scientific American

Šimpanzy majú celkom zložitú komunikáciu. Škótski vedci po dvojročnom výskume zistili, že používajú najmenej 66 rôznych posunkov, ktorými sa navzájom dorozumievajú. To je viac než dvakrát viac, ako sa odborníci dosiaľ domnievali.

Vie sa pritom, že najšikovnejšie z týchto primátov si v zajatí dokážu osvojiť až osemsto znakov upravenej posunkovej reči. +Čítajte viac na BBC

Nová skupina planét? Aj takéto tvrdenia sa objavili o horúcom pekle, ktoré krúži okolo hviezdy 55 Cancri. Superzem „e" v tomto planetárnom systéme je dosiaľ najhustejším telesom, aké sme objavili mimo našej vlastnej slnečnej sústavy.

Svoju hviezdu obehne za takmer osemnásť hodín a teplota na jej povrchu dosahuje viac ako 2700 stupňov Celzia.

Iná štúdia však tvrdí, že 55 Cancri e by mohla byť o čosi väčšia, ako sa pôvodne odhadovalo. Znamenalo by to menšiu hustotu. Jestvuje však aj možnosť, že rôzne výsledky naznačujú prítomnosť atmosféry.

Vedci sa však zhodujú, že exoplanéta je z novej skupiny telies, superhustých superzemí, ktoré krúžia extrémne blízko svojich materských hviezd. +Čítajte viac na National Geographic

O čom sme písali

Desať týždňov sme písali o špičkovej slovenskej vede. Predstavili sme jedenásť vedcov a ich výskum, ktorý bol dôkazom, že zaujímavé veci sa vo vede dejú aj na Slovensku.

V poslednej časti (prvej série) nášho seriálu sme sa pozreli na svet taký malý, že ho nezachytia ani mikroskopy. Do zoologickej záhrady časticovej fyziky nás na výlet zobral teoretický fyzik Stanislav Dubnička. +Čítajte viac a pozrite si videodokument

Deje sa to každý rok a takmer každý rok sa svet rovnako čuduje. V Spojených štátoch zase začala sezóna tornád. Tornáda sú jedným z najextrémnejších prejavov počasia a odborníci upozorňujú, že v budúcnosti môžu byť ešte silnejšie a rozšírenejšie. +Čítajte viac

Leteli ste niekedy našou slnečnou sústavou? Vďaka spolupráci so spoločnosťou Sunaeon sme pre vás pripravili aplikáciu, ktorá vám umožní preletieť sa medzi planétami a pozrieť si zblízka Zem aj Slnko. +Poďte na výlet k planétam

Mravce musíme obdivovať. V prírode nejestvuje veľa efektívnejších druhov. Teraz vedci prišli na spôsob, ako sa tento drobný hmyz dokáže vznášať na hladine a pritom sa neutopiť. Dokonca aj vtedy, ak sa presúva celá kolónia.

Využiť by sa to dalo napríklad u budúcich generácií robotov, ktoré by mohli zachraňovať topiacich sa ľudí či majetok. +Čítajte viac

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.