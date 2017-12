Personálne agentúry hľadajú ľudí aj na Facebooku

BRATISLAVA. Význam sociálnych sietí pri hľadaní práce rastie. Personálne agentúry už prestávajú fungovať štýlom – my podáme inzerát a vy zašlete životopisy. Hľadajú nové spôsoby, nové miesta, kde sa vhodní adepti na prácu združujú.

Tými sú aj sociálne siete ako Facebook, Twitter, či profesionálne LinkedIn a Xing.

„Odhadujem, že minimálne polovica konzultantov a headhunterov využíva sociálne siete na nájdenie vhodných kandidátov,“ domnieva sa Ivana Kováčiková zo spoločnosti Exact Recrutiment. Tento spôsob využívajú aj medzinárodné korporácie, ktorým sa to osvedčilo aj v iných krajinách.

Vo svete ide o bežnú vec. Iba na Twitteri sa snažia získať nové zamestnanie desiatky tisíc ľudí. „Počet užívateľov siete LinkedIn sa za posledný rok takmer zdvojnásobil, v súčasnosti ho už využíva viac ako 100 miliónov ľudí,“ hovorí Pavol Kubaška z Grafton Recruitment Slovakia.

Na Slovensku si na Facebook, ako miesto, kde môžeme dostať pracovnú ponuku, alebo kde si nás môže skontrolovať personalista pred pohovorom, zvykáme.

Jednotlivé siete sú vhodné pre všetky odvetvia a úrovne zamestnancov, sú však zdrojom rozdielnych typov uchádzačov.

„Kým LinkedIn je skôr zdrojom kandidátov vhodných na topmanažérske pozície v rôznych oblastiach a pozície IT špecialistov, Facebook je skôr vhodný na vyhľadávanie absolventov, brigádnikov a administratívnych pracovníkov,“ hovorí Michal Batis z Grafton Recruitment Slovakia.

Igor Šulík z poradenskej spoločnosti Amrop dodáva, že oveľa častejšie sa sociálne siete využívajú na hľadanie uchádzača v súkromnom sektore, menej vo verejnom.

Zamestnávatelia tak môžu na sociálnych sieťach komunikovať priamo s generáciou, ktorú chcú osloviť. Na stránkach uchádzača môžu dlhodobo sledovať jeho kariéru.

No pozor. Tak ako možno prácu na sociálnej sieti ľahko získať, možno ju aj stratiť. Hazardom je diskutovať s priateľmi na Facebooku o tom, že neznášate svojho šéfa, že s ním máte pomer, alebo že ste v práci celý týždeň po opici. Neoplatí sa ani predčasne písať o tom, že chcete dať výpoveď.

7 on­line trikov na lovcov hláv

Šikovný personalista si vie o záujemcovi o prácu nájsť dostatok informácií na internete. Predbehnite ho a zlepšite si svoj internetový profil skôr, než pošlete životopis.

1. Skontrolujte sa na Googli

Viete, čo o vás vie Google? Ak ste si svoje meno ešte do vyhľadávača nedali, urobte to skôr, ako to za vás urobí personalista, ktorému ste poslali životopis. V prípade, že hneď prvý preklik z Googlu vedie na stránku, ktorá o vás nehovorí v dobrom, máte len dve možnosti. Ak je to vo vašej moci, môžete zmeniť „nešťastné“ stránky, na ktoré odkazuje Google. Druhá možnosť je pripraviť sa na nepríjemné otázky na pohovore.

2. Buďte slušní na Facebooku

Ak si práve hľadáte zamestnanie, vaša účasť vo facebookovej skupine „Najväčší fluktuanti“ by mohla byť na škodu. Personalista by si mohol zle vysvetliť i vaše facebookové fotky, ak ste na väčšine z nich s pohárikom v ruke. A preto sa v kritickom čase hľadania práce odhláste z kritických skupín, nepíšte na stenu, že ste už tretí deň po opici a skontrolujte si fotky.

Alebo aspoň dbajte o to, aby váš profil nebol verejný. No Facebook vám môže aj pomôcť. Veď ktorého personalistu by nelákal pracovník s perfektným facebookovým profilom, plným duchaplných myšlienok a slušivých fotografií?

3. Blogujte radšej len opatrne

Naštvala vás vaša banka a vy máte chuť to vykričať na svojom blogu? Pokojne to spravte, ale radšej nie vtedy, keď sa uchádzate o prácu bankového úradníka.

Sú profesie, ktoré si vyžadujú pevné nervy a zhovievavosť. Keď sa na vašom blogu striedajú iba kritické a rozčú­lené príspevky, niekto vás za takého nebude považovať. Jednoducho si pamätajte, že váš blog si nečítajú len priatelia a rodina, ale práve v tom najhoršom okamihu naň môže kliknúť personalista.

4. Majte svoj e-mail na úrovni

Ak vám na mailovanie s priateľmi stačí adresa v tvare zajačik123@chatuje.sk, neznamená to, že z nej máte posielať životopis. Dajte si pozor na to, čo je pred aj za zavináčom. Vhodný tvar mena je napríklad meno.priezvisko.

Môžete ho rôzne variovať, ale nemali by ste používať prezývku z detstva, či nick, ktorý funguje skôr na opačné pohlavie než na zamestnávateľa. Ak za zavináčom máte názov webu určeného na flirtovanie, tiež zvážte, či si nezaložiť ešte jedno konto na neutrálnejšom webe. S takým Gmailom alebo Yahoo určite nič nepokazíte.

5. Zapíšte sa tiež na LinkedIn

Ak chcete body navyše, založte si konto na LinkedIn. Je to sociálna sieť pre profesionálov a má už cez 100 miliónov ľudí po celom svete. Na Slovensku síce nie je ani zďaleka taká obľúbená ako Facebook, ale ak si hľadáte prácu v marketingu, IT či v médiách, životopis na LinkedIn môže váš internetový profil len zlepšiť.

6. Využívajte pracovné portály

Určite ste už počuli o portáli profesia.sk, no existujú aj ďalšie, ktoré stojí za to zásobiť svojím životopisom. Napokon, keď svoje CV nahráte na profesiu, prečo to isté nespraviť na praca.sme.sk či joblife.sk a podobne? Pracovné portály sú obľúbeným zdrojom ľudí pre personalistov, takže, aj keď práve akútne nezháňate žiadny džob, môžete im pomôcť zaznamenať vašu existenciu.

7. Založte si svoje Twitter konto

Do sociálnej siete Twitter sa doteraz zapojilo iba zopár tisícok ľudí zo Slovenska, takže ak nie ste jedným z nich, nijako vám to neublíži. No ak chcete pracovať v reklame, marketingu, médiách alebo ako programátor či grafik, vašou najlepšou on­line vizitkou môže byť práve Twitter. Na Facebooku sú všetci, no na Twitter píšu statusy iba rozhľadení profíci zo spomenutých odvetví. Ak k nim chcete patriť, začnite na Twitteri.

Peter Filin