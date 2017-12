Assassin's Creed: Revelations odhalené

6. máj 2011 o 16:00 Ján Kordoš

Prvým trom Assassin's Creed hrám sa na trhu darilo nadmieru dobre, predalo sa viac než 28 miliónov kusov z celej série. To robí z tejto značky jednu z najmodernejších a najúspešnejších sérii herného sveta. Assassin's Creed sa prepracovalo aj do sveta komixov, kníh, krátkych filmov či špeciálnych verzií pre handheldy alebo Apple platformu a mobilné telefóny.

V Assassin's Creed: Revelations sa Ezio Auditore (hlavný hrdina druhého dielu a Brotherhood) vyberie po stopách svojho legendárneho radca, Altaira (hlavný hrdina prvého dielu), za poznaním a zjavením. Majstrovský zabijak navštívi Konštantínopol (Carihrad, dnešný Istanbul), srdce Osmanskej ríše, kde hrozí destabilizácia regiónu vplyvom rastúcej sily Templárskych vojsk. Hrateľnosť a atmosféra zostane zachovaná, zmení sa len prostredie.

Nebude chýbať ani multiplayer, ktorý sa osvedčil v Brotherhood a ponúkne viac skúseností, máp, možností, umožní hráčom otestovať svoje schopnosti tichého zabijaka. Významným krokom by malo byť manipulovanie so vzpomienkami Desmonda a Animusu - a následné odhalenie tajomstva svojej minulosti s cieľom získania pohľadu do budúcnosti. Jednoducho ukončíme Eziov príbeh ako trilógiu v univerze Assassin's Creed. Skutočný tretí diel zdá sa ešte len bude odhalený. Assassin's Creed: Revelations bude v plnej sile odhalené na tohtoročnej výstave E3 2011 (7. -9. jún.)

Zdroj:PR