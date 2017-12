Rockstar nechce robiť interaktívne filmy, ale hry, ktoré vyzerajú filmovo

6. máj 2011 o 13:10 Ján Kordoš

Mizerné herecké výkony, slabá hrateľnosť a poväčšinou i príšerný scenár odsúdili tento herný žáner na prepadlisko dejín. Zopár výnimiek by sa našlo (Gabriel Knight 2: The Beast Within, Phantasmagoria, Noir, posledné diely Texa Murphyho a neskôr Black Dahlia s Dennisom Hopperom v jednej z úloh), avšak herní vývojári na ne napokon takmer úplne zanevreli. Interaktívne filmy sú mŕtve, no nahrádzajú ich hry, ktoré sa snažia vyzerať filmovo. Stačí jeden jediný príklad: Heavy Rain. A podobným smerom sa chcú vybrať i v Rockstar Games. Už onedlho sa vydania dočká titul L.A.Noire - inšpiráciu preň čerpali práve z rôznych filmov ako L.A. Confidential či Chinatown.

Noirová detektívka sa vyznačuje mnohými animáciami, ktoré boli snímané filmovým spôsobom a hráč na základe rozhodnutí sám určuje, kam sa bude vyšetrovanie uberať. Je to vidno z mnohých videí, ktoré si môžete pozrieť. Na začiatku však museli tvorcovia pripraviť podrobný scenár, takže L.A.Noire dlhé obdobie pripomínalo len textovú adventúru - a až následne, keď bolo všetko prepracované do najmenších detailov, nastúpila na scénu technológia MotionScan, ktorá umožňuje nielen snímanie postáv, ale dopĺňa ju o detailnú až takmer dokonalú mimiku tváre.

Práve tá bude dôležitou súčasťou hrateľnosti, pretože podľa reakcie vypočúvaných osôb sa budeme musieť rozhodnúť ako vo vyšetrovaní postupovať. Toto považuje Rockstar za najlepší prístup: nechcú robiť interaktívne filmy (hry), ale hry, ktoré vyzerajú filmovo. Používané techniky záberov a rozvíjanie zápletky často prispôsobujú hrateľnosti, takže celé dianie na obrazovke nepôsobí akoby rozkúskovane: animácia, hranie, animácie, hranie. Plynie zároveň počas hrania. Že im to aj vychádza, nemusíme ani dodávať, stačí si spomenúť na posledný kúsok, western Red Dead Redemption.

L.A. Noire vychádza koncom mája a bude obsahovať vyše 400 postáv, 200 prípadov, jej zápletka sa rozkladá na 2 200 stranách scenáru, čo je ekvivalentom dvoch celých sérii niektorého z televíznych seriálov.Xboxová verzia bude dokonca rozložená až na 3 DVD disky.

Zdroj: VG 24/7, IGN, Gamespact(obr.)