Obedná pauza: Vampire Physics

17. apr 2012 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Chudák upír to nemá v živote smrti ľahké. Nechce nič iné, ako napiť sa čerstvej krvičky a premeniť ľudí na upírov. Je to tak veľa? A predsa, my ľudia sa mu v tom snažíme všemožne zabrániť. Napríklad smradľavým cesnakom alebo kadejakými posvätenými predmetmi. V hre Vampire Physics sa sami môžete presvedčiť, aké je to frustrujúce. Dobrý upír sa ale nevzdáva a klikaním v správny čas na správne miesta prekoná všetky prekážky.

Ovládanie:

Myš.

