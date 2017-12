Na čom si zahráme Deus Ex: Human Revolution

6. máj 2011 o 10:45 Ján Kordoš

Vývojári z Eidos Montreal navyše podľa posledných indícií pracujú aj na pokračovaní ďalšej legendárnej série, Thief. Venujme sa však potvrdeným záležitostiam - a tou je práve hardvérová špecifikácia. Deus Ex: Human Revolution by mal spustiť každý hráč, no odporúčaná zostava je postavená trochu vyššie, než býva zvykom. Je však veľmi pravdepodobné, že si následne užijeme vynikajúcu grafiku vo veľkom rozlíšení s maximálnymi detailmi. A niečo navyše? PC verzia tým pádom bude skutočným grafickým skvostom oproti konzolovým verziám... teda v prípade, že niekto neodflákol konvertovanie z konzolových systémov.

Minimálna konfigurácia

Operačný systém: Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7 s DirectX 9.0c

Procesor: Dual Core 2 GHz

RAM: 1 GB RAM (Windows XP) / 2 GB (Windows Vista a Windows 7)

Grafická karta: NVIDIA GeForce 8000 séria alebo ATI Radeon HD 2000 séria a lepšia

HDD: 8.5 GB

Odporúčaná konfigurácia

Operačný systém: Windows 7

Procesor: AMD Phenom II X4 alebo Intel Core 2 Quad a lepší

RAM: 2 GB

Grafická karta: AMD Radeon HD 5850

HDD: 8.5 GB

