Dohady o Far Cry 3

6. máj 2011 o 10:30 Ján Kordoš

Podľa dohadov sa v UbiSoft Quebec pripravuje záhadný akčný projekt, o ktorom nikto nič nevie. Taktiež sa z montrealského UbiSoftu ozýva, že momentálne pracujú na "zatiaľ neoznámenom pokračovaní strieľačky" pre Playstation 3 a Xbox 360. Ďalší nemenovaný zamestnanec pobočky v Montreale prezradil, že robia na strieľačke z vlastného pohľadu s otvoreným svetom a exotickou hrateľnosťou. Ako vieme, Far Cry 2 bol situovaný do afrického prostredia, kam by sa mohol Far Cry 3 vrátiť. Zatiaľ sú to však všetko len dohady, viac sa zrejme dozvieme na hernej výstave E3 2011 (7.-9. jún).

Zdroj: VG24/7