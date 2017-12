DiRT 3 - späť ku koreňom rely

6. máj 2011 o 8:40 Ján Kordoš

Pretekárskych hier už nevzniká mnoho. Kedysi sme sa mohli nimi pomaly ohadzovať, dnes zostali už iba tí najlepší. Je to len a len kladom, nemusíme sa prehrabávať balastom priemernosti. Zabehanou sériou sa stáva i Dirt, pokračovateľ Colin McRae Rally. Hoci nás posledný diel napriek svojim kvalitám sklamal svojim prístupom a odklonom od rely, preniesol na americké štadióny, kde to jednoducho muselo vrieť a zo všetkého bola ohromná šou. Neboli to zlé preteky, len sme smútili na predošlé diely, kedy to ešte bolo aj o rely. A práve toto má DiRT 3 napraviť.

V Codemasters si zrejme vstúpili do svedomia alebo vypočuli naše náreky a viac než dve tretiny pretekov budú tvoriť práve zápolenia v rely štýle. Viac než 50 vozidiel zabezpečí dostatočnú variabilitu, pričom môžeme tešiť aj Triedu B rely vozidiel s klasikami ako napríklad Audi Sport Quattro, Lancia Delta S4 či Ford RS200. Nebudú chýbať ani nové vozidlá, no práve táto exotická trieda, ktorá bola pred 25 rokmi vyradená medzinárodnou automobilovou organizáciou FISA (dnes FIA), nás nesmierne láka. Vozidlá s výkonom motoru o 500 koňoch sa stali príliš nebezpečné: pre jazdcov i divákov. A presne týchto divochov si budeme môcť vyskúšať. Už len preto sme sa do DiRT 3 okamžite zamilovali.

Samotné rely by malo byť čo sa reality nastaviteľné prostredníctvom rôznych asistentov a pomocníkov. Od arkádového jazdenia by sme sa mali dostať i k realistickému modelu. Ovládateľnosť vozidiel sa presunie viac k simulátorom, hoci príliš drsné podmienky samozrejme nemožno očakávať, jemné hranie sa nielen s plynom a brzdou, ale aj volantom bude nutnosťou. Skutočné rýchlostné skúšky neočakávame, zmes tradičných krajín s rôznorodými povrchmi už áno, privítame zmenu poveternostných podmienok. V konečnom dôsledku pôjde o časovky z bodu A do bodu B, ktoré budú vizuálne atraktívne i adekvátne náročné. Aby si potulky po prírode užili všetci, prítomné budú aj klasické preteky so všetkými jazdcami na rely tratiach. Už teraz však bolo potvrdené obmedzenie pri vychádzkach mimo trať. Pri nechcenom výlete program automobil jednoducho teleportuje späť na cestu.

Lenže nie každého by to bavilo a práve preto i zábavu viac „coolovejšieho“ strihu. Gymkhana je obrovský priestor pre dvoch jazdcov plný prekážok, na ktorom musíme predviesť čo najviac krkolomných alebo skôr pneumatikopraskajúcich kúskov (pozri napr. tu). Compound je čosi podobné v online verzii, kde sa budeme stretávať s ostatnými jazdcami a plniť rôznorodé výzvy. Isté je to, že jazdecké umenie budete musieť dokazovať odlišným spôsobom, než v rely móde. Nebudú chýbať ani preteky na štadiónoch alebo v uliciach mesta. Model poškodenia nebude istotne tvrdo korešpondovať s realitou, no zničiť vozidlo nebude veľkým problémom. S veľkou netrpezlivosťou očakávame vplyv poškodenia vozidla (nemusí ísť hneď o viditeľný problém či pokrkvané plechy) na jeho správanie.



O grafiku sa postará osvedčený EGO engine druhej generácie, o ktorého kvalitách nepochybuje nik, kto videl Dirt 2 alebo pred niekoľkými mesiacmi uvedené F1 2010. Ono sa to nezdá, ale práve pri rely je kontakt s okolím a jeho vnímanie akosi viac cítiť a aj pri dobre vymodelovaných automobiloch tvorí prostredie dôležitú súčasť hry. Doplatilo na to posledné WRC-čko. Veríme, že DiRT 3 nepohorí a ponúkne nielen uveriteľne rýchlu jazdu, ale aj vizuálne príťažlivé prostredie. Pri ozvučení pôjde skôr o efekt, nemožno dúfať, že vývojári z Codemasters nahrávali zvuk každého motoru. Ale celé spracovanie môžeme hodiť za hlavu, ak bude celková atmosféra pôsobivá a hrateľnosť rely módu chytľavá. A to nám úplne stačí. Už teraz sa totiž tešíme na postupne špinavšie automobily od zaprášených cestičiek a my si to s pocitom skutočnej rýchlosti budeme a adrenalínom vybičovaným na maximum šinúť riskantne ďalej.



