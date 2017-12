Zrazili sa dve planétky

Do planétky Scheila narazilo iné kozmické teleso. Do vesmíru sa dostali státisíce ton prachu.

5. máj 2011 o 11:24 TASR

596 Scheila.(Zdroj: Alex Gibbs and Steve Larson)

GREENBELT, BRATISLAVA. Náhle zjasnenie a výron prachu a plynu z planétky 596 Scheila v decembri 2010 spôsobil náraz menšieho telesa.

V dvoch článkoch v časopise The Astrophysical Journal Letters to s kolegami oznámili Dennis Bodewits z Marylandskej univerzity v College Park, ktorý viedol tím pracujúci so satelitom Swift, a David Jewitt z Kalifornskej univerzity v Los Angeles, vedúci tímu pracujúceho s Hubblovým kozmickým ďalekohľadom.

Vesmírna zrážka

Koncom minulého roka sa neočakávane rozžiarila planétka 596 Scheila. Má priemer asi 113 kilometrov a okolo Slnka obehne raz za päť rokov v priestore tzv. pása planétiek medzi obežnými dráhami Marsu a Jupitera.

Následne pozorovania ukázali, že z planétky tryskajú krátkodobé chocholy tvorené prachom.

"Zrážky medzi planétkami vytvárajú fragmenty horninového materiálu, od jemného prachu až po obrovské balvany, ktoré potom dopadajú na povrchy veľkých planét a ich mesiacov. Toto je však prvý raz, čo sa nám stopy takej zrážky podarilo zachytiť už zopár týždňov po tom, čo sa odohrala," povedal Dennis Bodewits.

"Údaje z Hubblovho kozmického ďalekohľadu možno najjednoduchšie vysvetliť nárazom predtým neznámeho telesa s priemerom zhruba 30 metrov pri rýchlosti približne 17.700 kilometrov za hodinu," doplnil David Jewitt.

Jeho tím však s Hubblovým kozmickým ďalekohľadom nepozoroval nijaké jednotlivé fragmenty po zrážke na rozdiel od prvej odhalenej zrážky planétiek v roku 2009, ktorá sa týkala telesa P/2010 A2.

Zamaskovaná kométa?

Zjasnenie planétky 596 Scheila zachytili 11. decembra 2010 prístroje Catalinského prieskumu oblohy, čo je monitorovací projekt Arizonskej univerzity v rámci pozorovacieho programu NASA zameraného prednostne na telesá, približujúce sa k Zemi.

Planétka vtedy bola dvojnásobne jasnejšia ako zvyčajne a obklopovala ju slabá žiara, ktorou pripomínala kométu.

Následná kontrola fotografických archívov ukázala, že k zjasneniu došlo niekedy medzi 11. novembrom a 3. decembrom 2010.

Ultrafialový/optický ďalekohľad satelitu Swift (UVOT) však v polovici decembra ukázal, že 596 Scheila nie je "zamaskovaná" kométa - nezachytil totiž typické kometárne plyny.

Severne od planétky sa vyskytoval jasný chochol prachových častíc, južne slabší. Vznikli, keď do planétky 596 Scheila narazilo spomenuté menšie teleso.

Prachové chocholy pozoroval Hubblov kozmický ďalekohľad koncom decembra 2010 a začiatkom januára 2011.

Vystrelený prach

Najlepším vysvetlením všetkých pozorovaní je náraz menšieho telesa na povrch planétky 596 Scheila pod uhlom menej ako 30 stupňov.

Kolmejší dopad by nevytvoril dva prachové chocholy. Výsledný kráter by mal mať priemer približne 300 metrov.

Pri dopade bolo vyvrhnutých vyše 660-tisíc ton prachu, čo podľa člena tímu Michaela Kelleya z Marylandskej univerzity desaťtisíckrát presahuje množstvo vyvrhnuté pri riadenom dopade modulu sondy NASA Deep Impact na povrch jadra kométy 9P/Tempel 1 v roku 2005.

Zdroj: Komuniké NASA Goddard Space Flight Center z 28.4.2011