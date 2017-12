Budovanie počítačových učební možno skončí

Ministerstvo školstva sa chce snažiť o oveľa väčšiu integráciu informačných a komunikačných technológií do bežného vyučovania.

4. máj 2011 o 12:28 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva uvažuje o upustení od budovania špeciálnych počítačových učební v školách.

Chce sa naopak snažiť o oveľa väčšiu integráciu informačných a komunikačných technológií (IKT) do bežného vyučovania. Očakáva zároveň, že v budúcnosti bude čoraz viac žiakov chodiť do školy s počítačmi.

"Bude potrebné zamerať sa na budovanie prostredia, ktoré umožní využívanie IKT v bežných triedach," píše rezort Eugena Jurzycu (SDKÚ) v Správe o plnení projektu Infovek za uplynulý rok, ktorý dnes zobrala vláda SR na vedomie.

Ministerstvo ďalej konštatuje, že bežným vybavením školopovinných detí sa stávajú rôzne formy mobilných počítačov - notebooky, netbooky či tablety.

"S výhľadom do roku 2014 sa dá očakávať, že veľká väčšina školopovinných detí bude postupne vlastniť takéto zariadenie a bude ho nosiť so sebou aj do školy."

Rezort chce napriek uvažovanému zrušeniu počítačových učební naďalej pracovať na budovaní infraštruktúry v školách.

"Patrí sem vybavenie tried interaktívnou tabuľou/projektorom, vybavenie učiteľov notebookmi, pokrytie školy bezdrôtovou počítačovou sieťou. Preferovaným modelom pri podpore budovania vzdelávacieho prostredia bohatého na technológie bude finančná podpora škôl s tým, že rozhodnutie o nákupe bude realizované na škole," spresňuje ministerstvo.

V súčasnosti majú základné a stredné školy k dispozícii spolu 165 894 využívaných počítačov. Podľa rezortu pripadá na jeden počítač zhruba päť žiakov. V školách sa tiež využíva 4666 interaktívnych tabúľ a 15 084 datavideoprojektorov.