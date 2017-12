O vydaní kombinovanej licencie GSM/UMTS rozhodne TÚ v priebehu niekoľkých dní

Bratislava 28.júna (TASR) - O vydaní kombinovanej licencie GSM/UMTS, o ktorú ako jediná požiadala firma Profinet.sk, a. s., Bratislava, rozhodne Telekomunikačný úrad (TÚ) SR v rámci licenčného konania v priebehu niekoľkých dní.

Na otázku, prečo o udelení licencii úrad zatiaľ nerozhodol, keď dnes udelil obidvom mobilným operátorom licenciu UMTS, hovorca TÚ Roman Vavro odpovedať nemohol, pretože licenčné konanie ešte nebolo ukončené.

Projektový manažér spoločnosti Profinet.sk Peter Ostromecký predpokladá, že TÚ žiadosti o kombinovanú licenciu vyhovie a zdĺhavejšie licenčné konanie zdôvodňuje faktom, že je potrebné vybaviť viac náležitostí, súvisiacich s udelením licencií GSM a UMTS ako pri udelení dodatočnej licencie UMTS mobilným operátorom.

Profinet.sk rokuje so zahraničnými investormi, ktorí zabezpečia pre spoločnosť dodatočné finančné zdroje, no firma ich stále odmieta konkretizovať. Podľa slov P. Ostromeckého spoločnosť so zverejnením tejto informácie počká až do rozhodnutia TÚ SR.

V prípade získania kombinovanej licencie plánuje Profinet.sk rozvíjať hlavne sieť UMTS a pri budovaní siete GSM sa zameria iba na oblasti s redším pokrytím signálu. Firma má v súčasnosti na území Bratislavy vybudovaných 100 kilometrov optických trás, ktoré je podľa slov P. Ostromeckého možné zapracovať do budovania siete tretej generácie. Základné imanie Profinetu.sk dosahuje 50 miliónov Sk.

TÚ SR dnes vydal licencie spoločnostiam EuroTel Bratislava a Orange Slovensko na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete. Licencie sa vydávajú na 20 rokov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti a o predĺženie platnosti môžu držitelia požiadať úrad v lehote 60 dní pred jej uplynutím. Cenu licencie UMTS uhradia operátori v dvoch splátkach. Prvú vo výške 500 milión Sk zaplatia do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie a druhú vo výške 999 miliónov Sk uhradia do 2. decembra 2002. Cena jednej licencie UMTS je 1,499 miliardy Sk a kombinovanej licencie GSM/UMTS 1,5 miliardy Sk.

