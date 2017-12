Ďalšia internetová zoznamka preveruje sexuálnych delikventov

Internetová zoznamovacia stránka Match.com začne preverovať svojich klientov, či sa nenachádzajú v celonárodnom registri sexuálnych delikventov, informovala o tom jej šéfka Mandy Ginsberg.

3. máj 2011 o 20:00 (sita)

Ako pre tlačovú agentúru Associated Press vysvetlila, spoločnosť sa tomuto kroku vyhýbala celé roky pre nespoľahlivosť databázy, ale po nedávnych vylepšeniach sa rozhodla začať preverovať nových, ako aj existujúcich klientov. Avšak podľa Ginsberg kontroly "sú aj naďalej do veľkej miery nespoľahlivé" pre odhaľovanie nebezpečných sexuálnych delikventov a používatelia stránky by sa nemali nechať oklamať falošným pocitom bezpečia.

Prednedávnom zoznamku zažalovala žena z amerického štátu Kalifornia s tým, že ju sexuálne napadol muž, s ktorým sa zoznámila cez Match.com. Podľa jej tvrdenia sa tomu dalo zabrániť, ak by stránka preverovala kriminálnu minulosť používateľov.