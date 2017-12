Informácie o hokeji môžu fanúšikovia získať aj z mobilu

Komplexné informácie o hokejovom šampionáte môžu fanúšikovia získať aj zo svojho mobilného telefónu.

4. máj 2011 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 4. mája (SITA) -

Prvá oficiálna hokejová aplikácia pod záštitou medzinárodnej hokejovej asociácie IIHF 2011 World Championship Guide by Skoda im ponúka online informácie o zápasoch, mužstvách či štadiónoch. V slovenčine, češtine, angličtine, nemčine a ruštine sa dozvedia aj užitočné fakty o hostiteľskej krajine, o miestnej infraštruktúre, kde sa nachádzajú fanzóny, kde hľadať pomoc, informácie o taxi službách a podobne. Aplikáciu do iPhonov možno získať bezplatne, od 18. apríla do pondelka 2. mája si ju stiahlo vyše 50-tisíc fanúšikov z celého sveta.

Hokejovú aplikáciu k šampionátu vytvorili slovenskí programátori. Sedem mladých vývojárov na nej pracovalo päť mesiacov. "Užívatelia majú k dispozícii priebežné výsledky, prehľad zaujímavých momentov a štatistiky k zápasom a pri päťdesiatich až sedemdesiatich percentách zápasov aj živý textový komentár v piatich jazykoch," povedal pre agentúru SITA Richard Kolozsi z tímu vývojárov. Nájdu tu aj zoznam aktualít, ktoré pripravuje IIHF k šampionátu či denný rozpis zápasov, vrátane zostavy hráčov jednotlivých tímov. Aplikácia tiež obsahuje prehľad podľa skupín alebo krajín. "Dá sa zvoliť zápas alebo obľúbený tím, o ktorom chce užívateľ dostávať priebežné notifikácie," vysvetlil Kolozsi.

Súčasťou aplikácie sú dve informačné sekcie. Nachádzajú sa v nich údaje o štadiónoch v Bratislave aj Košiciach, oficiálnych fanzónach, mestskej aj medzinárodnej doprave. Fanúšik, ktorý sa stratí, môže využiť navigáciu do fanzóny alebo štadióna. "Zaujímavosťou je Taxi Guru s databázou všetkých taxislužieb na Slovensku. Dá sa tu vopred zadať trasa a zistiť orientačná cena, ktorá sa od konečnej ceny odlišuje o päť alebo desať percent," uviedol Kolozsi s tým, že funkcia pomáha zamedziť predražovaniu služieb taxikárov v čase šampionátu. Infosekcia o hostiteľskej krajine obsahuje údaje o pomeroch na Slovensku, mene, počasí, detaily o elektrine, zvyklostiach v reštauráciách či zákonitostiach vo verejnom poriadku.