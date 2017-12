Silicon Knights chcú (ešte stále) z akčnej hry Too Human spraviť trilógiu

4. máj 2011 o 12:35 Ján Kordoš

Vývojársky tím Silicon Knights plánoval Too Human ako trilógiu, no ako istotne viete, pokračovania sme sa zatiaľ nedostali a niekoľko rokov po vydaní prvého dielu sme to považovali za utopistické plány. Ako sa však ukazuje, v Silicon Knights sa nevzdávajú, no je veľmi pravdepodobné, že pokračovanie (prípadne i záverečný diel trilógie) nebude zastrešovať Microsoft ako tomu bolo v prípade pôvodnej hry.

Momentálne majú v Silicon Knights plné ruky práce so súdnym sporom s Epic Games, ktorých zažalovali za dodanie staršej verzie Unreal Enginu 3, kvôli čomu utrpela prezentácia hry v rokoch 2005 a 2006. Epic Games obviňujú, že si vylepšené nástroje nechali len interne pre vývoj Gears of War a tie uvoľnili pre ostatných vývojárov, ktorí si objednali licenciu, až po vydaní ich projektu. Čo je na tom pravdy, vedia len samotní zúčastnení. Ak bol vývoj Too Human zbytočne naťahovaní aj kvôli tomuto nie zrovna férovému kúsku (za engine museli Silicon Knights platiť aj ďalšie roky, avšak už novšiu verziu), nemá Epic Games čisté svedomie. Nekompletný kód istotne zvýhodňoval Gears of War pred konkurenciou, ale sami dobre vieme, že engine hry nie je všetkým.

Veríme, že Too Human sa ešte na našich obrazovkách objaví. Momentálne však Silicon Knights naplno finišujú s prácami na akčnej hre X-Men: Destiny.

