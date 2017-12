Dividendy z Telekomu budú rozpočtu chýbať

Deutsche Telekom tvrdí, že dal štátu primeranú ponuku. Minister Miškov však o tretinu nižšie dividendy ako štát čakal za adekvátnu ponuku nepovažuje.

BRATISLAVA. Nemecký väčšinový akcionár Slovak Telekomu, ktorý zablokoval výplatu dividend vo výške 258 miliónov eur, tvrdí, že deň pred valným zhromaždením rokoval so zástupcami štátu a dal im primeranú ponuku.

„Táto ponuka stále platí a Deutsche Telekom chce pokračovať v rozhovoroch so slovenskou vládou,“ povedala pre SME Sylvia Braunle z komunikačného oddelenia nemeckého koncernu.

Právny nárok štát nemá

Minister hospodárstva Juraj Miškov z SaS včera podľa TASR spresnil, že Deutsche Telekom je nám ochotný vyplatiť tretinu z toho, čo štát žiadal. To za adekvátnu ponuku nepovažuje.

Deň pred valným zhromaždením zástupcovia väčšinového akcionára mali pritom najprv tvrdiť, že nevidia priestor na výplatu výnosu. „Argumentovali tým, že ak nevyplatia výnos, zlepší to finančnú bilanciu skupiny,“ povedal hovorca ministerstva Róbert Merva.

Zástupca nemeckého akcionára mal následne ponúknuť, že sa na dividendy namiesto 258 miliónov eur vyčlení len 70 miliónov. Slovensko by tak nedostalo 126 miliónov, ale len 34 miliónov eur. No zatiaľ nemá ani to.

„Štát ako akcionár nemá priamy právny nárok na dividendy. Nie je však vylúčené, že napríklad o tri mesiace bude zvolané mimoriadne valné zhromaždenie,“ povedal advokát Radovan Pala. Na ňom môže štát navrhnúť iné rozdelenie zisku dosiahnutého v predchádzajúcich rokoch.

Tvaroška: Je to problém

S príjmom z dividend počíta aj tohtoročný štátny rozpočet. Na tento rok je naplánovaných 92,2 milióna eur. Počíta sa najmä s dividendovým príjmom zo Slovak Telekomu, od troch distribučných spoločností a SPP. No štvrtkové riadne valné zhromaždenie Telekomu urobilo plánom vlády čiastočný rozpočtový škrt.

„Áno, je to problém. Určite sme očakávali dividendy z Telekomu. Mňa osobne to prekvapilo a vidím to ako veľký problém,“ povedal včera štátny tajomník ministerstva financií Vladimír Tvaroška.

Nielen výpadok príjmov z dividend by mohol štátnemu rozpočtu narobiť v tomto roku problémy. Ministerstvo životného prostredia už avizuje, že štátu sa zrejme v tomto roku nepodarí predať 27 miliónov ton emisných kvót. Miklošov rezort si pritom naplánoval príjem z ich predaja vo výške minimálne 70 miliónov eur. „Vidím to ako druhý problém a dividendy to mali kryť,“ pripustil Tvaroška.

Niečo málo navyše by však podľa neho mohli priniesť daňové príjmy, čaká tiež lacnejšie financovanie štátneho dlhu, no rizikom je hospodárenie železníc a nemocníc.

Vláda má v pláne svoj 49­percentný podiel v Slovak Telekome predať. Pri priamom predaji má Deutsche Telekom predkupné právo.

Miškov už povedal, že za najlepší spôsob považuje verejnú ponuku akcií, teda predaj podielu na burze.

Spor o dividendy štátu s Deutsche Telekomom by však mohol ovplyvniť uvažovanie nových potenciálnych minoritných akcionárov.

Ministerstvo si to nemyslí. Tvrdí, že pre všetkých investorov by to bola výhodná investícia napríklad preto, že nevyplatené dividendy zvyšujú hodnotu spoločnosti. „Určite môžeme dostať viac peňazí ako pri priamom predaji,“ povedal Merva.