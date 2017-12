id Soft hlási návrat legiend Quake, Wolfenstein a Doom

4. máj 2011 o 8:30 Ján Kordoš

Všetko však bude záležať na samotných hráčoch. Vývojári z id Softu vlastnia práva na tieto značky a pokým ich ľudia budú chcieť, nájdu si podľa Kima cestu ako im pokračovania priniesť. Samozrejme to neznamená, že by sa na týchto projektoch už pracovalo, ide len o návrhy do budúcnosti, kam by sa id Soft mohol po dokončení Rage (európske vydanie je naplánované na 16. september) uberať.

Quake aj Wolfenstein sa v posledných rokoch na trhu objavili, no na projektoch nepracoval priamo id Soft, ale boli externe vytvárané spoločnosťou Raven Software. Tá napokon s Quake 4 a Wolfensteinom až tak veľký úspech nezaznamenala a vydavateľ Activision tak nevyťažil zo známych značiek maximum. Už niekoľko rokov sa hovorí aj o návrte kultového Dooma, no o treťom pokračovaní sa zatiaľ nič bližšie nevie, id Soft len potvrdzuje fakt, že sa na hre pracuje.

Doom 4 by nemal byť až tak hororový ako trojka, hrateľnosť by sa mala vrátiť primárne do akčnej roviny, takže stále môžeme dúfať v návrat motorovej píly (a následne i bulvárnych atakov zo strany niektorých médií). Bližšie informácie o hre by sa mohli objaviť na tohtoročnom Quakecone, ktorý sa bude konať v auguste - a tam možno vstane z popola aj nový Quake a Wolfenstein.

Zdroj: VG 24/7, Shacknews, Bestoldgames(obrázok)