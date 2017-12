V roku 2010 pripadalo na jeden počítač päť žiakov

O jeden počítač v základnej škole sa museli ku koncu minulého roka deliť v priemere piati žiaci. V špeciálnych ZŠ alebo SŠ pripadali na jeden počítať rovnako piati a v stredných školách štyria školáci.

3. máj 2011 o 14:21 SITA

BRATISLAVA. Vyplýva to zo Správy o plnení projektu Infovek za rok 2010, ktorú minister školstva Eugen Jurzyca v stredu predloží vláde. Rezort splnil deklarovanú stratégiu informatizácie regionálneho školstva z roku 2008, podľa ktorej má pripadať na jeden počítač päť žiakov. S investíciami však musí rátať aj naďalej. "Do budúcnosti zostáva problematickou oblasť obnovy počítačov, keď viac ako 20 percent počítačov v školách je starších ako päť rokov," uvádza ministerstvo v správe pre vládu.

V súčasnosti môžu školáci pracovať s počítačom v špeciálne zriadených počítačových učebniach. Rezort chce v budúcnosti integrovať informačno-komunikačné technológie viac do bežného vyučovania. "V našej spoločnosti prebieha paralelný trend, keď sa rôzne formy mobilných počítačov (notebooky, netbooky, tablety) stávajú bežným vybavením školopovinných detí. S výhľadom do roka 2014 sa dá očakávať, že veľká väčšina školopovinných detí bude postupne vlastniť takéto zariadenie a bude ho nosiť so sebou aj do školy," konštatuje ministerstvo. Nové trendy si vyžiadajú aj novú formu vzdelávania. "Do budúcnosti sa chceme zamerať na prípravu vzdelávacieho prostredia v školách tak, aby učitelia vedeli do bežného vyučovania integrovať mobilné počítače žiakov a využiť digitálne technológie pre skvalitnenie vyučovacieho procesu," uvádza rezort v správe.

Zámer ministra Jurzycu si však bude vyžadovať kvalitnejšiu infraštruktúru v školách, digitálne učebné materiály či elektronickú pedagogickú dokumentáciu. V školách bude nutné vybaviť triedy interaktívnou tabuľou, respektíve projektorom, vybaviť učiteľov notebookmi a pokryť školy bezdrôtovou počítačovou sieťou. Ideálne podľa rezortu bude, ak školy dostanú peniaze a rozhodovať o nákupoch budú samy. Problémom zostávajú deti zo sociálne slabého prostredia. "Napriek celospoločenskému trendu očakávame, že pre signifikantnú skupinu školopovinných detí zostane vlastníctvo mobilných počítačov naďalej nemožné. Pripravíme preto program na podporu týchto žiakov v snahe zamedziť vytváraniu digitálnych priepastí v triedach," avizuje ministerstvo.

V závere minulého roka mali školy k dispozícii 165 894 počítačov, pričom 146 329 z nich malo pripojenie na internet na základe zmluvy Infovek 2. V základných školách mali 88 119, v stredných 69 848 a v špeciálnych ZŠ alebo SŠ celkovo 7 927 počítačov. V priemere má jedna škola dve až tri počítačové učebne. Ku koncu minulého roka využívali školy aj 4 666 interaktívnych tabúľ a 15 084 datavideoprojektorov. V rámci zmluvy by malo byť k máju 2011 pripojených na internet 3 011 škôl. Okrem škôl pripojených na internet prostredníctvom zmluvy Infovek 2 je 243 škôl pripojených na internet prostredníctvom siete SANET. V tomto prípade ide o vysokorýchlostné pripojenie škôl na internet optickou sieťou.

Verejné obstarávanie na projekt Infovek 2 vyhrala v roku 2010 za ministra Jána Mikolaja (SNS) spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Rezort s ňou uzavrel zmluvu na takmer 38,7 milióna eur s DPH. Odborná verejnosť a médiá označili kontrakt za nevýhodný, vyčítali mu nedostatočné technické zabezpečenie a predraženie. Kontrakt zakonzervoval pripojenie na internet pre školy cez ISDN, pričom výrazne zvýšil cenu za toto pripojenie. Obsahoval zmluvnú pokutu pre prípad zrušenia zmluvy, ktorej výška bola vo výške celého objemu zmluvy.

Nové vedenie rezortu na čele s ministrom Eugenom Jurzycom (SDKÚ) rozhodlo o pozastavení zmluvy a vyrokovalo s dodávateľom zníženie ceny na približne 28,6 milióna eur. Upravili sa aj podmienky, okrem iného firma dodá menej hardvéru a definovala sa zmluvná pokuta na pevnú čiastku. Nová zmluva však umožňuje doplnenie hardvérového vybavenia, ak sa počas realizácie projektu ukáže jeho potreba. Keďže zmluva predpokladá pripojenie škôl na internet najvyššou možnou rýchlosťou podľa možností dodávateľa, upravil sa aj počet škôl pripojených na internet vysokorýchlostným pripojením.