Extrémne počasie, čo zničí všetko

Ničia domy, strhávajú elektrické vedenia, zabíjajú ľudí. Sezóna tornád potrvá ešte mesiace.

4. máj 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Na obzore sa objavil tmavý mrak a predpovede varovali pred extrémami. Jerry Johnson sa zbalil a opustil dom. Keď sa o hodinu vrátil, svoje obydlie nenašiel. Medzi troskami porozhadzovanými na zemi nenašiel ani čerpaciu stanicu s obchodom Lucky Dollar. Stáli na rohu ulice.

„Prišiel som sem a pýtam sa policajta, kde je Lucky Dollar? A on mi odpovedal, že na ňom práve stojím," spomína Američan z alabamského mesta Tuscaloosa.

To patrí k najsilnejšie zasiahnutým oblastiam tohtoročného obdobia tornád. Minulý týždeň ich Spojené štáty narátali viac ako tristošesťdesiat, z toho viac ako tristo v priebehu jediného dňa. Tento rok sa tak stal najhorším od apríla v roku 1974.

Ako po cunami

Silné tornáda neexistujú len v Amerike, aj keď tam sa objavujú pravidelne a každý rok. Včera sa stĺp krútiaceho vetra ukázal aj v novozélandskom Aucklande. Ničiaci úkaz zabil človeka, zdvíhal autá a hádzal ich na stromy. Ostal po ňom asi päťkilometrový pás zničeného územia.

Pri porovnaní so Spojenými štátmi to nie je až taká katastrofa. Tam tornáda každoročne zabijú asi sedemdesiat ľudí. Tento rok to však bolo podstatne horšie, obete rátajú na stovky a ďalšie stovky ľudí sú nezvestné.

Obrázky z postihnutých oblastí pripomínajú zábery z Japonska po cunami. „Pozrite na to auto," ukazuje podľa agentúry AFP Justin Boothe na vrak vozidla, ktoré veterný vír odhodil viac ako tridsať metrov. „Patrilo nevlastnému otcovi."

Sezóna, počas ktorej vietor ničí časť krajiny, trvá zväčša až do júna.

Ničí všetko

Tornáda patria k najextrémnejším prejavom počasia. V ojedinelých prípadoch môže vietor prúdiť rýchlosťou až šesťsto kilometrov za hodinu. Vtedy proti nemu prakticky nejestvuje obrana, nestačí ani úkryt pod zemou. Vtedy tornáda strhávajú aj asfalt z ciest.

Zvyčajne však rotujúci prúd vzduchu nebýva až takýto silný. Aj tak však dokáže pustošiť rozsiahle územia, na rozdiel od hurikánu však nie je tornádo také rozsiahle. Vietor však býva silnejší.

V Spojených štátoch je na príčine stret teplého vzduchu z Mexického zálivu a studeného, ktorý do krajiny prúdi z Kanady a zo Skalnatých hôr. Teplý vzduch stúpa a nasáva okolie vrátane prachu a pôdy.

Pri silnejších tornádach vťahuje všetko, čo mu príde do cesty. Strháva elektrické vedenia, ničí domy, odhadzuje autá. A zabíja ľudí.

„Nezostalo nič," povedala pre Wall Street Journal Donna Chambersová z alabamského mestečka Fort Payne.

Lovci tornád

Nie každému tornáda prekážajú. Lovci búrok považujú tornáda za najväčší úlovok.

„Sú momenty, keď sa sám seba pýtam, prečo to vlastne robím," priznáva pre agentúru Reuters Jeff Shardell. Neďaleko mestečka Centerville sa minulý týždeň v priebehu jedného dňa priblížil najmenej k piatim tornádam.

Niektorí z lovcov tornád to robia len pre svoje potešenie. Iní adrenalínový zažitok predávajú za tisícky dolárov.