Fight Night Champion - boxerská legenda

Keby ste mali vymenovať obľúbené športové hry, s veľmi malou pravdepodobnosťou by ste do prvej pätice obsadili virtuálny box.

3. máj 2011 o 9:50 Ján Kordoš

Napriek tomu sa séria Fight Night môže pochváliť vysokou kvalitou, ktorú oceňuje nielen herná kritika, ale aj samotní hráči. Najnovší diel, tentoraz bez číslovky a s podtitulom Champion, posúva latku kvality o ďalší stupienok vyššie.

Box ako taký patrí medzi športy, ktoré sa simulujú nesmierne náročné. Kontaktné súboje s množstvom nepríjemných úderov sa samozrejme nedajú preniesť priamo na hráča, aby ich vnímal a prežíval – leda tak, že by vám kamarát dával skutočne cez ústa, a to by zrejme nebolo až tak zábavné. Celá séria Fight Night sa ale snaží predstaviť box v čo najrealistickejšom svetle. Nečakajte žiadne arkádové prvky alebo obtiažnosť na úrovni automatových button mashing hier (klasické trieskanie do „útočných“ tlačidiel). Pri troche fantázie a preháňania prirovnáme Fight Night Champion k RPG hre. Istotne, riadne pritiahnuté za vlasy, ale ono to tak skutočne je, čo vám potvrdí každý, kto už s touto sériou prišiel do kontaktu.



Začneme ale úplnou novinkou, ktorá v podstate vytiahla hru z klasického horekovania nad ďalším ročníkom športovej hry, kde je vylepšení skôr poskromne. A tou je príbeh. Nejde o nič špeciálne, sami dokážete odhaliť ďalší priebeh zápletky. V podstate máme pred sebou iba dopredu nalinkované súboje s vybranými hráčmi, ktoré sú pospájané animovanými sekvenciami. Ovládame úspešného boxera strednej váhy Andreho Bishopa, ktorého na ceste na vrchol za titulom šampióna sprevádza dobrácky tréner. Nesmie chýbať nazretie do minulosti, mladý a nerozvážny brat, konkurenčný tréner s nekalými praktikami, ktoré dostanú nášho hrdinu do väzenia, návrat, nejaké to žieňa a... a je to taká sladučká klasika, no ako výplň medzi jednotlivými súbojmi to funguje dokonale. Navyše sa zápasy značne odlišujú a často musíte použiť odlišnú taktiku: niekedy hráte so zranenou rukou, takže ju musíte maximálne šetriť, inokedy je nutné si chrániť si oko, aby ste neboli vylúčení za krvácanie... A boj vo väzení je úplne odlišný od toho v ringoch.

Možno sa vám to vôbec na prvý pohľad nezdá, ale každý zápas musíte zvládnuť aj po taktickej stránke. Každý zo súperov má istý štýl, na ktorého klady a zápory vás cez prestávky medzi kolami upozorňuje váš tréner. Jeho rady čo robiť a naopak čoho sa vystríhať, je vhodné si vziať k srdcu. Výhradne útočením neuspejete, defenzívne postavenie vám zas môže prehrať zápas na body. Dôležitý je pohyb po ringu, načasovanie úderov a samozrejme aj vlastnosti daného hráča. Ak vynecháme príbehovú časť, nájdeme tu i klasickú kariéry s tvorbou vlastného hráča v rôznych váhových kategóriách a následným zlepšovaním schopností. Tu sami zistíte, že ono nie je vôbec jednoduché len tak hopsať v aréne a občas niekoho baciť pästičkou. Zdokonaľovanie sa je komplexné a naplánovať si tréning a zápasy je nutnosťou. Ide o beh na nesmierne dlhú trať, takže sa nemusíte obávať toho, že by ste po pár hodinách nemali do čoho pichnúť.

Nesmierne dôležitým faktorom kvality je (nielen v športových hrách) zvládnuté ovládanie. Spočiatku sme boli mierne prekvapení z toho, že sa tu nik nehrá na pohľad z vlastných očí – bolo by to určite zaujímavé, no zboku videné postavy máte aspoň možnosť obdivovať vďaka grafike. Dynamicky vyzerá napríklad pohľad takmer spoza boxera. Ľavým analógom ovládate pohyb boxera a jeho uhýbanie do strán, pravým zas máte pod palcom jednotlivé rany. Ak chcete zostať radšej verní tradičným metódam, môžete používať aj tlačidlá, no automaticky tak prichádzate o niekoľko úderov. Nie je to nič náročné, kombinovanie s krytím sa a silnejšími údermi je dostatočne intuitívne. Analógovou páčkou nemusíte robiť divy, ide o vyberanie úderu podľa toho, do ktorej z ľavej alebo pravej polovice (=ruka) smeruje zo stredu pohyb. Potiahnutím smerom takmer kolmo vľavo nadol je to dolný hák ľavou rukou a podobne. Vždy však všetko vidíte a hoci sú reakcie mierne oneskorené, je to v rámci reálneho spracovania takmer dokonalé. Nie je to predsa arkádová mlátička, v ktorej musíte do tlačidiel búšiť.

Technické spracovanie z obrázkov príliš nevyčítate: áno hráči vyzerajú neskutočne nádherne a keďže ide o dvoch hlavných protagonistov, dali si na nich vývojári záležať a vymodelovanie každého z nich je úžasné. Na pot odlietavajúci z boxerov sme si už všimli a je ho už tradične toľko, akoby mali páni v ringu riadnu horúčku. Konečne sa zapracovalo viac aj na samotnom prostredí okolo, takže napríklad diváci alebo fotografovia pri ringu už nie sú len rozmazanou textúrou. Tým najúžasnejším sú však animácie. Všetky na seba takmer dokonale nadväzujú, nikde neuvidíte trhaný alebo neprirodzený pohyb (preto tie mierne oneskorené reakcie na ovládanie). Cítite sa ako pri sledovaní zápasu, a to ešte počkajte, ak sa podarí úder a vy uvidíte deformáciu tváre po riadnej rane či pohybujúce sa svaly boxerov. Dostane vás i ozvučenie: vynechajme licenciou vynechané skladby, na tých príliš nezáleží. Počas samotného matchu počujete všetko možné: údery, boxerov, trénera, divákov, váš pohyb a nesmie chýbať ani podarený komentátor. Vytvorená atmosféra nemá chybu a budete sa čudovať ako dokáže hnať dopredu.

Nesmie chýbať ani multiplayer – už tradične silná stránka projektov z EA Sports. Spájanie do rôznych komunít a tímov, bohaté možnosti výberu zápasov, tréningov, množstvo bonusov (výsledky zápasov v iných športoch...) a mnoho iného vytvára komplexný balík, v ktorom sa spočiatku i stratíte. Musíme však upozorniť, že Fight Night Champion nie je vôbec jednoduchou hrou, akou sa môže na prvý pohľad javiť. Žiadna klasická bojovka, máme pred sebou kvalitný simulátor, ktorý ide za svojim a ponúkne vám po tvrdom tréningu adekvátny zážitok. Nie je to preto hra pre všetkých, často budete prekvapení, kam sa vytratila akcia na úkor taktiky. Pre majiteľov predošlých dielov tých zmien príliš nebude, je ňou len spomínaný príbeh. Poteší takmer 50 skutočných boxerov v hre, medzi ktorými majú zastúpenie všetky váhové kategórie a nechýbajú hviezdy ako Tyson, Ali, Arreole, Holyfield, Foreman, bratia Klitschkovci, Lewis, De La Hoya a mnoho ďalších. Len si dajte skutočne pozor, nie je to žiadna akcia, zábava však výborná.