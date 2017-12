Videá z akčného Hunted: The Demon's Forge

2. máj 2011 o 23:05 Ján Kordoš

Ak sa vám to máli, máme pre vás pripravené aj making of video, v ktorom sa dozviete viac o zápletke. Na Hunted je fascinujúce to, že prináša drsný svet s drsnými pravidlami a ľahko pochopiteľnou hrateľnosťou.

Vo fantasy už máme totiž dosť krásnych lesov a slnkom zaliatych ciest. Začiatkom júna uvidíme ako sa inXile Software predviedli, no keďže sa produkcie chopila Bethesda, potenciál hra rozhodne má.

