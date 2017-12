Pred päťdesiatimi rokmi, 5. mája 1961, pár týždňov po Gagarinovi, vyletel do vesmíru aj prvý Američan – Alan Shepard.

5. máj 2011 o 0:00 Dušan Taragel





V ostrosledovaných kozmických pretekoch ťahali Američania sprvu za kratší povraz – prvú umelú družicu zeme vypustil Sovietsky zväz a rovnako aj prvého človeka. Alan Shepard síce vyletel do vesmíru len 23 dní po Gagarinovi, jeho let však bol opatrnejší a menej oslnivý.

Shepardovo pristátie vysielala v priamom prenose televízia, takže ho videli milióny divákov. Gagarinov let bol prísne utajovaný a Sovieti ho zverejnili až potom, čo sa úspešne skončil. Po pristátí Shepard sám vyliezol z kabíny a počkal na helikoptéru, ktorá ho odviezla na lietadlovú loď.

Alan Shepard (1923 – 1998) začal svoju kariéru ako väčšina astronautov – bol stíhacím pilotom. Do vesmírneho výberu astronautov sa dostal v roku 1959 a vďaka vynikajúcim výsledkom ho určili ako prvého kandidáta na let do vesmíru. Na snímke prijatie u prezidenta USA Johna F. Kennedyho po úspešnom lete.

Vrcholom Shepardovej kariéry, ktorý bol úspešný aj ako podnikateľ, bol však let na Mesiac v roku 1971 v kozmickej lodi Apollo 14. Alan Shepard bol druhým človekom vo vesmíre a piatym, ktorý sa poprechádzal po Mesiaci. Gagarin také šťastie nemal a zabil sa pri cvičnom lete v stíhačke v roku 1968.