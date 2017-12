Testovali sme vreckovú kameru Sony Bloggie Touch

Má senzor s vysokým rozlíšením, veľký displej s dotykovým ovládaním a doplnkovú optiku pre 360° panorámy a videá. Výrobca sľubuje komfortné zdieľanie záznamov na internete a pohodlné natáčanie. Ako obstála v našom teste?

2. máj 2011 o 12:10 Milan Gigel

Vreckové kamery zažívajú boom aj napriek tomu, že sa v mnohom od mobilov nelíšia. Všetko to začalo, keď na trh vstúpila nenápadná kamerka s názvom Flip. Prelomila smolu, ktorá pochovala produktový rad D-Snap od Panasonicu a ukázala, že zdieľanie videí na internete a strihanie videoklipov nie je iba pre počítačových nadšencov. Novej šance sa chytili všetci výrobcovia.

Ergonómia je jej cudzia

Vrecková kamerka Sony Bloggie MHS-TS20 vďaka štíhlemu telu hravo vkĺzne do každého vrecka. V rukách však pri prvom zoznamovaní príliš nesedí. Chvíľu trvá, kým prsty zvládnu nepomer medzi hrúbkou a hmotnosťou, a tak sú prvé pohyby nemotorné. S obavou, že vykĺzne a rozbije sa na zemi.

Hlboko osadené tlačidlo pre zapínanie a rovnako nešikovná spúšť fotoaparátu kazia používateľský komfort dotykového displeja so sedem-a-pol centimetrovou uhlopriečkou a dobre dostupného červeného tlačidla pre záznam videa. Akoby výrobca očakával tenké, detské prsty v ktorých sa skrýva sila riadneho chlapa. Japonský pôvod nezaprie.

Parametre sú lákadlom

S 12,8-megapixelovým snímačom, 8-gigabajtovým flash úložiskom, digitálnym miniHDMI výstupom (i keď bez pribaleného kábla ) a dobre zvládnutým výklopným USB konektorom dokáže presvedčiť, že má všetko, čo sa od vreckovej kamery očakáva. Je precízne spracovaná, rovnako ako ostatné produkty tohto výrobcu. Štartuje v zlomku sekundy a komunikuje v češtine.

Zložitou ponukou, či záplavou ikon na displeji používateľa neotravuje. Firmvér je okresaný na absolútne minimum, ktoré je potrebné na to, aby ste si navolili kvalitu záznamu, či prispôsobili komunikáciu s pripojenými perifériami. Stačí jediné kliknutie na to, aby zaznamenala videoklip v kvalite 1080/30p alebo fotografiu v plnom rozlíšení snímača so stranovým pomerom 16:9.

Záznamy sú ostré, bez trhania, s ich kvalitou sme boli úplne spokojní. Iba fotoaparátu chýba blesk, ktorý by zlepšil jeho využiteľnosť pri slabšom osvetlení. Starosti nám však robil gyroskop, ktorý automaticky natáča zobrazenie a záznam. Častokrát inak, ako by sme chceli.

360-stupňové panorámy

Netradičným doplnkom je optika, ktorá umožňuje snímanie fotografií a videí s 360 stupňovým výhľadom na horizont. Na kamerku sa nasúva a jej stabilné uchytenie zaisťuje dvojica magnetov. Prítomnosť optiky kamera nijako nerieši. Uskutočňuje záznam s deformovaným kruhovým obrazom, takže pri snímaní chýba akýkoľvek prehľad o ostrosti záznamu, či jeho kvalite.

Prvé zoznamovanie so sebou nesie dávku wow-efektu, bublina však spľasne v momente pripojenia kamery k počítaču. Softvéru chýba lokalizácia a jeho spracovanie je hlboko podpriemerné. Panoramatické snímky a videá možno v špeciálnom prehliadači rozvinúť, publikovať však možno vždy iba výrez vo formáte 4:3 - bez ohľadu na to či ide o statický obrázok, alebo videoklip. Čaro priestoru je okamžite pochované.

Za softvér sa môžu hanbiť

Mizerná podpora panorám však nie je jediným, čo používateľa trápi. Softvér nezvláda základné úkony, ktoré pre ostatné produkty na trhu nie sú cudzie. Úplne chýba podpora jednoduchého strihu videoklipov (možné je iba orezať začiatok a koniec), videoklipy nemožno spájať ani komentovať. Publikovanie je možné iba v službách Facebook, Picasa a Flickr, chýba akákoľvek podpora pre export nahrávok na disk, ich publikovanie, či vypálenie na optický nosič.

Ak si pod názvom Bloggie predstavujete kamerku, ktorá po pripojení k počítaču urobí všetko pre to, aby sa vaše snímky a videá dostali na váš blog, čaká vás sklamanie. Výrobca úplne skazil koncept vreckovej kamerky a pustil do obehu invalida, ktorého postaví na nohy iba aktualizácia. Zatiaľ nezostáva nič iné, iba siahnuť po softvéroch od iných vývojárov.

Čo nám chýbalo

Bolo by fajn, ak by vrecková kamera zvládala viac, ako snímanie na povel. Keďže sa pri návrhu Bloggie myslelo aj na použitie so statívom, určite by bola vítaná funkcia časozberného snímania videa, či spustenia záznamu alebo fotografovania pri zázname pohybu.

Keďže ide o vreckové zariadenie pre voľnočasovú zábavu, treba ho vnímať v širšom kontexte, ako zariadenie pre tvorbu krátkych dokumentov.

Dočkáme sa nápravy?

Sony Bloggie MHS-TS20 je vrecková kamerka s dobrým hardvérovým zázemím, ktorého potenciál je premrhaný príliš slabou softvérovou výbavou. Za svoje peniaze dostanete 360° panorámy bez možnosti ich prezentácie a videá, ktoré si musíte upraviť v niektorom z voľne dostupných, či komerčných softvérov. Ak však výrobca spraví nápravu a pri početnejšom portfóliu svojich kameriek si uvedomí, kde je jeho slabina, môže situáciu ešte zachrániť.