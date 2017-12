Spolupráca ST s API pri implementácii ADSL je v úvodnej fáze

Bratislava 28. júna (TASR) - Slovenské telekomunikácie (ST), a. s. uvítali list Asociácie poskytovateľov internetu (API), v ktorom ich pred týždňom požiadal predseda API Ján Vigaš o spoluprácu v oblasti implementácie technológie ADSL na Slovensku. ST zatiaľ nereagovali na predmetný list, pretože na to ešte nebol čas, budúca spolupráca je však podľa slov Nikol Kubaskej z oddelenia externej komunikácie ST momentálne v úvodnej fáze.

Návrh spolupráce, obsiahnutý v liste, spočíva vo vytvorení pracovnej skupiny zo zástupcov ST, ktorá by mala rokovať so zástupcami ostatných telekomunikačných operátorov a tak zabezpečiť uvedenie technológie ADSL do života v čo najkratšom termíne za nediskriminačných podmienok a pri vzájomnej spolupráci všetkých telekomunikačných operátorov.

Dôvodom začatia takejto spolupráce bolo spustenie pilotnej prevádzky technológie ADSL od 1. júna tohto roka Slovenskými telekomunikáciami, čo považovali telekomunikační operátori, združení v API a Asociácii telekomunikačných operátorov, za možnosť likvidácie konkurencie na trhu. Hlavným faktorom likvidácie bola rozdielna úroveň cien pre koncového klienta a pre poskytovateľov internetu, uviedol predseda API Ján Vigaš. Poskytovateľom internetu bolo ponúkané pripojenie za inštalačný poplatok 390 000 Sk s rýchlosťou 34 Mbit/s a mesačným poplatkom 295 000 Sk. Ak by chcel za takýchto podmienok ponúknuť poskytovateľ internetu službu ADSL, boli by jeho náklady približne trojnásobne vyššie ako cena, za ktorú predmetnú službu ponúkajú ST. Druhým faktorom, ktorý pôsobí negatívne na možnú konkurenciu, boli podmienky vyplývajúce zo zmluvy, kde sa uvádzalo, že ST majú možnosť nainštalovať zariadenie pre poskytovateľa internetu do 30 dní od žiadosti, čím by sa podľa Vigaša dostali všetci poskytovatelia do nevýhody, pretože by boli "vynechaní z hry" minimálne jeden mesiac, za ktorý mohli ST získať najdôležitejších klientov.

Preto požiadala API Protimonopolný úrad (PMÚ) SR o zastavenie pilotného projektu a taktiež podala podnet na prešetrenie konania ST a vydanie regulačného opatrenia vo veci komerčného pilotu ADSL aj na Telekomunikačný úrad (TÚ) SR. Vo veci začal PMÚ správne konanie a zatiaľ rozhodol predbežným opatrením, ktorým pozastavil pilotnú prevádzku ADSL. Voči nemu podali ST podnet na podanie protestu prokurátora a súčasne podali návrh na PMÚ, aby prerušil správne konanie a rozhodol o zrušení predbežného opatrenia.

Slovenské telekomunikácie považujú argumenty API za zavádzajúce a jednostranné. ST vyhlasujú, že svojím konaním nezneužívajú svoje postavenie na trhu. Podmienky poskytovania služby ako aj príslušné platné cenníky oznámili zástupcovia spoločnosti všetkým 30. mája.