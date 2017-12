Séria Driver hlási návrat

2. máj 2011 o 9:20 Ján Kordoš

Vývojári z UbiSoft Reflection sa totiž rozhodli do hry zakomponovať možnosť preskakovania z auta do auta: na mape si vyberiete, ktorý voz chcete momentálne ovládať, behom okamihu sa do neho presuniete a už je vo vašich rukách. Ako ochranca zákona tak môžete efektne i efektívne riešiť problémy s nekalými živlami. Miesto naháňačiek v policajnom aute sa radšej presuniete do nákladiaku niekoľko desiatok metrov pred vami a zablokujete protivníka.

Dôležitý však bude i samotný príbeh, ktorý by mal byť rozprávaný správne filmovo: s poriadnou akciou a adrenalínovými naháňačkami v úžasných vozidlách. Driver: San Francisco hlási návrat - oficiálne bol potvrdený dátum vydania, ktorý je pre európsky trh stanovený na 2. septembra tohto roku.

video //www.sme.sk/vp/20427/

Zdroj:Fileshack