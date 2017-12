Počítačový vírus sľubuje nahú Jennifer Lopezovú

Londýn 1. júna (TASR) - Prísľubom ukázania nahej speváčky a herečky Jennifer Lopezovej sa pokúša nepozorných používateľov zlákať nový počítačový vírus.

1. jún 2001 o 3:32 TASR

Kliknutie na prílohu však nevedie k nahým skutočnostiam, ale spôsobí poriadnu stratu dát.

Podľa varovania firmy Sophos, výrobcu antivírusových programov, červ menom VBS.Lopez.A@mm sa skrýva v e-maile s predmetovým riadkom "Where are you?". Pod textovým oznamom "This is my pic in the beach" (Toto je môj obrázok z pláže) sa nachádza príloha JENNIFERLOPEZ_NAKED.JPG.VBS. Ak príjemca túto prílohu otvorí, vírus sa najprv skopíruje do adresára Windowsu, vykoná autoštart a zanechá poznámku "Worm made in Algeria".

Vírus potom prehľadá všetky lokálne a sieťové diskové jednotky a ak sa tam nachádzajú súbory s príponami .VBS, .VBE, .JS, .JSE, .CSS, .WSH, .SCT, .HTA, JPG, .JPEG, .MP2 a .MP3, prepíše ich.

Ďalej vykoná činnosť typickú pre vírusy typu I Love You, to znamená, že sa automaticky rozpošle na všetky kontakty v adresári programu Outlook Express. Svoje vyčíňanie zavŕši vírus Lopezová vytvorením súboru infikovaného vírusom CIH (známym aj ako Chernobyl). CIH je veľmi nebezpečný, pretože sa pokúša prepísať štartovacie sektory a pevný disk počítača.

Vírus sa objavil v stredu v Británii akurát v deň, keď sa vyhlasovali víťazi obľúbenej súťaže Rear of the Year Contest. Týmito cenami odmeňujú Briti mediálne osobnosti s najkrajšími zadnými časťami tela.