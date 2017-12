Thief 4 by sa konečne mohol znovu ukázať

2. máj 2011 o 8:00 Ján Kordoš

Stealth akčná hra Thief: The Dark Project sa po prvýkrát objavila na trhu v roku 1998 a tiché zakrádanie sa si okamžite získalo mnohých hráčov. Už nešlo o to, aby ste všetkých vystrieľali, dokonca ste to pri voľbe najvyššej obtiažnosti ani nemohli robiť. Pokračovanie Thief II: The Metal Age, ktoré prišlo o dva roky neskôr, už len potvrdilo kvalitu následne zaniknutého Looking Glass Studios (Ultima Underworld I a II, System Shock I a II - v spolupráci s Irrational Games, Thief I a II, Flight Unlimited I-III). Tretí diel Thief: Deadly Shadows (bez číslovky, hra vyšla i na herných konzolách a aby neplietla konzolových hráčov, ktorí nemali možnosť hrať dva predošlé diely, sa napokon trojka v názve neobjavila) vznikol už pod taktovkou Ion Stormu (séria Deus Ex, Anachronox, Daikatana) a oprávnene zožal v roku 2004 ďalší úspech.

Na štvrtý diel, ktorý síce bol pred dvomi rokmi oficiálne potvrdený, ši budeme musieť počkať, no art director Human Revolution Jonathan Jacques-Belletete prizvukoval, že sa máme na čo tešiť a na hre pracuje skúsený a nadaný vývojársky tím, s ktorým je radosť pracovať. Môžeme teda očakávať, že po Human Revolution to bude práve Thief 4, ktorý vyjde z dielne Eidos Montreal.

