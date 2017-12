Nokia končí s vývojom Symbianu, preberie ho Accenture

Tri tisícky vývojárov mobilného systému Symbian zmenia zamestnávateľa. Po tom, čo Nokia definitívne ruší vývoj Symbianu vo vlastnej réžii, vývojársky tím prechádza pod krídla firmy Accenture. Tá už tretí rok rieši podporu tohto systému pre operátorov a vý

28. apr 2011 o 9:22 Milan Gigel

robcov mobilov.

Očakáva sa, že Accenture bude pokračovať vo vývoji Symbianu a pre Nokiu bude zabezpečovať aj vývoj aplikácií pre platformu Windows Phone. Firma vyhlásila, že aj napriek zameraniu na novú platformu Windows Phone dá do obehu v nasledujúcich rokoch ešte 150 miliónov mobilov so systémom Symbian, ktoré by mohli byť lacnejšou alternatívou k lepšie vybaveným Windows mobilom.

V rámci veľkých nákladových škrtov a reštrukturalizácie prepustí Nokia viac ako 7 000 zamestnancov. Informoval o tom server bloomberg.com