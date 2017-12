Čína chce vlastnú vesmírnu stanicu

Miliardová krajina chce vlastnú vesmírnu stanicu. Už tento rok plánuje poslať do kozmu testovací modul.

28. apr 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

PEKING, BRATISLAVA. Pred rokmi to boli preteky medzi Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom. Teraz trochu podobné preteky prebiehajú medzi Čínou a Indiou. Obe krajiny sa chcú vyrovnať rozvinutým západným štátom, pričom jednou z oblastí je aj vesmírny program.

Čína sa preto rozhodla, že v kozme vybuduje vlastnú vesmírnu stanicu. Prvé testy s modulmi na obežnej dráhe chce urobiť už tento rok.

Po kliknutí infografiku zväčšíte.

Menšia ako ISS

Čínsky vesmírny program je jedným z najambicióznejších na svete. Špekuluje sa dokonca, že rozsiahla komunistická krajina môže byť prvou, ktorá po desaťročiach vráti človeka na Mesiac.

Obrovský štát má na to dostatok finančných prostriedkov aj odhodlania. Do vesmíru už v októbri v roku 2003 vyslal vlastného astronauta (hovoria mu taikonaut). Pred necelými tromi rokmi sa mu podaril výstup do otvoreného kozmu.

Ďalším krokom po fungujúcich vesmírnych lodiach Šen­čou preto bude laboratórium krúžiace kilometre nad povrchom Zeme. Podľa vyhlásení čínskych úradov má byť stanica hotová do roku 2020 a bude asi päťkrát menšia ako Medzinárodná vesmírna stanica ISS.

„Asi 60-tonová stanica síce bude malá v porovnaní s ISS či niekdajším Mirom," povedal pre agentúru Nová Čína Pchang Či-chao z mesačníka Space International.

„Ale bude to len tretia viacmodulová vesmírna stanica, čo zvyčajne vyžaduje oveľa komplikovanejšiu technológiu ako jednomodulové laboratórium."

Práve relatívna zložitosť je jedným z dôvodov, prečo Čína potrebuje najmenej desať rokov na testy a vývoj.

Už tento rok však chce poslať do vesmíru modul Tiangong 1 (Nebeský palác 1), na ktorom chce testovať približovacie manévre lodí Šen-čou.

Najskôr pomocou nepilotovaných letov, neskôr vyšle aj lode s taikonautmi na palube. Nasledovať by mali stanice 2 a 3, na ktorých už budú žiť aj kozmickí obyvatelia.

Cieľ? Mars

„Čína je veľká a silná krajina, ktorá sa stáva čoraz bohatšou," komentoval čínske zámery pre denník Guardian Bernardo Patti, šéf programu kozmickej stanice Európskej vesmírnej agentúry. „Chcú sa stať kľúčovým hráčom na medzinárodnom poli."

Čína je pritom len treťou krajinou, ktorej sa do kozmu podarilo dopraviť ľudí. Okrem vesmírnej stanice však už teraz hovorí o misii na Mesiac a sondách k Marsu a Venuši.

Medzičasom Európa a NASA plánujú rokovania o úplne novej vesmírnej stanici. Mohla by slúžiť ako základňa pre budúce lety astronautov napríklad na Mars či k asteroidom.