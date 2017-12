Spotreba mobilných dát v najbližších rokoch prudko vzrastie

V najbližších rokoch by podľa spoločnosti Nokia Siemens Networks mala dramaticky vzrásť nielen dátová spotreba, ale i počet zariadení aktívne využívajúcich mobilnú sieť.

28. apr 2011 o 10:15 SITA

Podľa odhadov spoločnosti by v najbližších štyroch rokoch mala spotreba dát u smartfónov a prenosných počítačov vzrásť o niekoľko tisíc percent. V roku 2015 by mal objem prenesených dát cez mobilné siete predstavovať až 23 mld. gigabajtov (GB), vlani to pritom boli len necelé 2 mld. GB.

To so sebou prinesie aj zvýšené nároky na mobilné siete operátorov. Okrem smartfónov, notebookov a netbookov ich totiž budú využívať aj rôzne meracie zariadenia alebo napríklad automaty. Špeciálnou záťažou pre mobilné siete sú však podľa regionálneho obchodného riaditeľa Nokia Siemens Networks Slovensko Rastislava Mitašíka práve smartfóny.

„Smartfóny sú však naozaj špecifické, pretože neustále pracujú s aplikáciami, čo vytvára inú formu zaťaženia siete,“ uviedol Mitašík. Pri smartfónoch podľa jeho slov nie je hlavná výzva zvládnuť množstvo prenesených dát, ale schopnosť udržať spojenie i pri väčšom množstve paralelne spustených aplikácií. „Bohužiaľ, často sú tieto aplikácie neodborne navrhnuté a nedostatočne otestované,“ konštatuje Mitašík.

V súvislosti s rastúcimi požiadavkami na kapacitu mobilných sietí sa operátori podľa Mitašíka správajú racionálne, keď investície do svojej siete zvažujú v súvislosti s využitím aktuálnej infraštruktúry a očakávaným rastom príjmov. „Zatiaľ čo v minulosti bol rast prenesených dát kompenzovaný i rastom príjmov operátora, v súčasnosti táto priama úmera už neplatí,“ uviedol Mitašík. Operátori môžu podľa neho enormný nárast prenesených dát zvládnuť lepšou správou siete alebo zavádzaním sietí novej generácie. Odpoveďou na rastúce dátové nároky by tak mohli byť mobilné siete štvrtej generácie založené na technológii LTE. „Napriek tomu vidíme stále nevyčerpaný potenciál súčasných 3G sietí,“ dodal Mitašík.