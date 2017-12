Nintendo 3DS sa nepredáva podľa predstáv japonského giganta

27. apr 2011 o 17:00 Ján Kordoš

Predaje samozrejme utrpeli aj vplyvom nešťastia v Japonsku, avšak nezohrali podstatnú úlohu. Prvý týždeň po uvedení prenosnej konzoly Nintendo 3DS išiel prístroj na dračku, avšak ďalšie obdobie predajnosť výrazne poklesla pod očakávania spoločnosti v Japonsku, USA i Európe. Predpokladaný zisk a obrat tak nedosiahol očakávaných hodnôt, nepomohlo ani zlacnenie predošlej generácie Nintenda DS a hier preň.

Podľa nespokojného prezidenta spoločnosti Nintendo Satoru Iwata sa pod slabšie predaje podpísali samotní hráči. Nie všetci porozumeli sile Nintenda 3DS a často propagované problémy so sledovaním stereoskopického 3D zobrazenia, ktoré sú však založené z drvivej väčšiny prípadov skutočne na nevedomosti zákazníkov. Iwata má z časti istote pravdu, avšak my by sme trochu kriticky ukázali prstom i na samotné Nintendo.

Cena produktu nie je síce extrémne vysoká, avšak hry pre handheldy už tak lacné nie sú. Hlavne ak vezmeme do úvahy ako konkurenciu pre prenosné konzoly moderné smartfóny, kde je možné stiahnuť si kvalitné aplikácie za bagateľ. Ponuka hier priamo pre Nintendo 3DS je zatiaľ neskutočne úzka - teda ak neplánujete hladkať psa, infantilne lietať, ovládať opicu v guli či hrať niektorý z remakeov starších hier. Skutočne originálnych projektov využívajúcich 3D efekt pri vysokej kvalite je minimum, podľa svetových recenzií v podstate dve: Street Fighter 4 a Ghost Recon: Shadow Wars. Nie je náhodou aj to jedným z problémov Nintenda 3DS ako ďalej i slabšia výdrž batérii?

