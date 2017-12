Nintendo oficiálne oznámilo nástupcu konzoly Wii

27. apr 2011 o 12:30 Ján Kordoš

Pôvodné nepotvrdené informácie hovorili nahlas o komplexnom využívaní stereoskopického 3D zobrazenia, no Nintendo pre slabé rozšírenie 3D televízií nevidí zatiaľ v tejto podpore zmysel. Hardvérovo by sa však nové Nintendo Wii 2 (neoficiálny názov) malo dotiahnuť na svojich konkurentov: Xbox 360 od Microsoftu a Playstation 3 od Sony. Prezident Nintenda Satoru Iwata uviedol ako dôvod ohlásenia novej konzoly jednoduchý fakt: vývojári už nemali hráčom ponúknuť nič nové, na čo by dostačoval výkon hracej konzoly.

Uvidíme, s čím nás prekvapí nová konzola od Nintenda. Japonský gigant vsádzal vždy na iné herné prvky, čím sa odlišoval od konkurencie a aj Nintendo Wii potvrdilo (z hľadiska predajnosti konzoly), že to nie je nesprávna cesta k úspechu.

Zdroj: Shacknews