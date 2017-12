K občianskemu preukazu dostanú aj e-mail

Na elektronickú komunikáciu s občanmi sa chystá Malajzia, ktorá rozbieha nový elektronický projekt. Každý držiteľ občianskeho preukazu si môže zriadiť bezpečnú e-mailovú schránku s 25-gigabajtovým priestorom, ktorá je vybavená technológiou elektronického

podpisu.

Pre prihlásenie a podpísanie každej správy stačí do čítačky v počítači vložiť občiansky preukaz. V súčasnosti prebieha verejné testovanie projektu, do každodenného používania by sa mal prepracovať do roku 2015. Cieľom je vybudovať elektronické účty občanov, ktoré im otvoria cestu k elektronickej štátnej správe a samospráve v plnom rozsahu. Po prihlásení a overení totožnosti budú mať prístup k elektronickým službám štátu bez toho, aby si na každom serveri museli vytvárať samostatný účet.

Za projektom stojí miestna firma Tricubes Berhad, ktorá podniká v segmente elektronických kariet, čítačiek a sprievodných technológií. Tá navrhla bezpečnostné prvky komunikačného systému a doplnkové rozhrania pre overovanie totožnosti. Zriadenie služby myemail.my stálo 16,6 milióna dolárov. Prevádzkovaný je na platforme Microsoft Windows Live Hotmail.

